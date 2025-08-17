Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iñaki Artola está preparado para reaparecer tras su problema muscular en la pierna. Félix Morquecho
Pelota

Iñaki Artola, listo para reaparecer este lunes en la final del Torneo Bizkaia

Ausente de las canchas casi tres semanas, jugará con Albisu de compañero contra Elordi y Zabaleta

Joseba Lezeta

San Sebastián

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:24

Dieciocho días después de sufrir la microrrotura muscular en el sóleo del tríceps sural de la pantorrilla derecha, Iñaki Artola ha dado el visto bueno ... a su participación en la final del Torneo Bizkaia por equipos este lunes en Bilbao (ETB1, 18.30 horas). Las pruebas realizadas a lo largo de la semana pasada han sido satisfactorias y el de Alegia defenderá los colores del conjunto Sollube ante el Oiz. Intervendrá en el partido de parejas al lado de Albisu ante Elordi y Zabaleta. Abrirá el cartel el cuatro y medio entre Agirre y Peio Etxeberria y lo cerrará el mano a mano de Bakaikoa frente a Exposito, recambio de Salaberria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en el río Leitzaran, a la altura de Andoain
  2. 2 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  3. 3 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  4. 4

    Aparatoso rescate de un submarinista en el puerto refugio de Hondarribia
  5. 5

    Javi López, muy cerca del Betis
  6. 6 El nombre y la voz de Leire Martínez perdurarán en la historia
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Valencia. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  8. 8

    La autopsia descarta que la causa de la muerte del fallecido en Legazpi sea violenta
  9. 9 La riada de gente tras los fuegos artificiales de Semana Grande en San Sebastián que desata los comentarios: «Nunca vi tanta»
  10. 10 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Iñaki Artola, listo para reaparecer este lunes en la final del Torneo Bizkaia

Iñaki Artola, listo para reaparecer este lunes en la final del Torneo Bizkaia