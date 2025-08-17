Iñaki Artola, listo para reaparecer este lunes en la final del Torneo Bizkaia
Ausente de las canchas casi tres semanas, jugará con Albisu de compañero contra Elordi y Zabaleta
Joseba Lezeta
San Sebastián
Domingo, 17 de agosto 2025, 12:24
Dieciocho días después de sufrir la microrrotura muscular en el sóleo del tríceps sural de la pantorrilla derecha, Iñaki Artola ha dado el visto bueno ... a su participación en la final del Torneo Bizkaia por equipos este lunes en Bilbao (ETB1, 18.30 horas). Las pruebas realizadas a lo largo de la semana pasada han sido satisfactorias y el de Alegia defenderá los colores del conjunto Sollube ante el Oiz. Intervendrá en el partido de parejas al lado de Albisu ante Elordi y Zabaleta. Abrirá el cartel el cuatro y medio entre Agirre y Peio Etxeberria y lo cerrará el mano a mano de Bakaikoa frente a Exposito, recambio de Salaberria.
