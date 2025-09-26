Hormaetxe, uno o dos peldaños por encima en Lekunberri

Los amigos de Ibon Ibarra (Eibar, 2006) acudieron bombo en mano al Jayan Jai de Lekunberri, dispuestos a llevar en volandas a su pelotari. El ... instrumento sonó solo en dos o tres ocasiones. No encontraron razón para sacar más ruido.

Oier Hormaetxe (Lezama, 2002) frenó en seco al eibartarra, que venía de jugar y ganar 22-21 la víspera en el cuatro y medio del Torneo Olazar de Zaldibar. Esta vez, el rival era de otra talla. Curtido en la categoría, con horas de bagaje en los frontones y además calidad, el vizcaíno demostró estar uno o dos peldaños por encima.

Hormaetxe-Garaño 22 - 9 Ibarra-Xhor Lazkoz Tiempo de juego 33 minutos y 27 segundos

Tiempo de juego 260

Tantos de saque Hormaetxe, 6. Ibarra, 2.

Faltas de saque Hormaetxe, 1. Ibarra, 0.

Tantos en juego Hormaetxe, 11. Garaño, 0. Ibarra, 4. Xhoe Lazkoz, 1.

Tantos perdidos Hormaetxe, 1. Garaño, 0. Ibarra, 5. Xhoe Lazkoz, 0.

Marcador 0-1, 7-1, 7-2, 16-2, 16-4, 19-4, 19-6, 20-6, 20-7, 21-7, 21-9 y 22-9.

Incidencias alrededor de 150 espectadores en el Jayan Jai de Lekunberri.

Hormaetxe es el principal artífice de la victoria por 22-9 cosechada junto a Intza Garaño (Lekunberri, 2005) ante Ibarra y Xhoe Lazkoz (Urtasun, 2003). La diferencia estuvo cerca del frontis, donde el delantero ganador impuso un ritmo alto al que añadió acierto rematador.

El saque y las cortadas de derecha hacia la pared izquierda obra de Hormaetxe empezaron a agujerear la defensa rival, sobre todo la de un Ibarra que sufrió de zurda a bote. Creadas ventajas en el peloteo, el de Lezama encontró ocasiones inmejorables para acabar los tantos, lo mismo de gancho que de parada al txoko. Firmó once de jugada más seis de saque. Un vendaval.

Bajo esa premisa, Garaño se desenvolvió cómodo. Todo lo contrario que Xhoe Lazkoz, obligado a correr de un lado a otro y pillado a menudo a contrapié.

Los errores de Enaitz Landa (Zegama, 2008), recambio del lesionado Ekhi Oses, marcaron la eliminatoria de promesas, ganada 22-13 por Pablo Aldaz (Auza, 2008) y Xuban Telletxea (Leitza, 2008) al citado Landa y Aitor Karrera (Berrrobi, 2007).

Aldaz-Telletxea 22 - 14 Landa-Karrera Tiempo de juego 39 minutos y 10 segundos.

Pelotazos a buena 322.

Tantos de saque Aldaz, 1. Landa, 4.

Faltas de saque Aldaz, 0. Landa, 0.

Tantos en juego Aldaz, 6. Telletxea, 2. Landa, 5. Karrera, 1.

Tantos perdidos Aldaz, 1. Telletxea, 2. Landa, 9. Karrera, 4.

Marcador 4-0, 4-4, 10-4, 10-5, 13-5, 13-7, 15-7, 15-10, 19-10, 19-12, 20-12, 20-13 y 22-13.

Incidencias Javier Pérez, subdirector de la oficina de Bankoa ABANCA de Pamplona, representó a la firma patrocinadora.

Aldaz es un delantero hecho, curtido, buen defensor y conocedor del oficio. Solo al final se lanzó a por los remates. Landa dejó detalles bonitos como la cortada de zurda del 10-5 y el gancho del 15-9, pero también quedó constancia de una fragilidad pagada con la derrota.

La próxima, en Villabona

Los ganadores en el Jayan Jai tienen ya rivales para octavos, el viernes 24 de octubre en Soraluze. Aldaz y Telletxea jugarán frente a Olaiz y Artetxe, mientras que Hormaetxe y Garaño se cruzarán con Oihan Etxeberria y el sustituto del lesionado Antton Apezetxea.

La siguiente jornada, tercera de la primera ronda, llevará el torneo a Villabona el próximo viernes las 19.00 horas con este menú: Sagastibeltza-Beroz contra Perurena-Castro en promesas e Ibarluzea-Asier Balerdi contra Apaolaza-Leonet en mayores.