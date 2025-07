El hijo mayor de Koteto Ezkurra debutará el miércoles como profesional a los 16 años

Koteto Ezkurra son palabras mayores cuando hablamos de remonte. El mejor de todos los tiempos se retiró el 6 de octubre de 2018 tras una ... incomparable carrera de 28 años en la que acumuló, entre otros éxitos, once txapelas del Individual y tres más del Parejas. Sus dos hijos pudieron ver sus últimos partidos y el próximo miércoles el mayor de ellos, Koteto, hará su debut como profesional en el Labrit con sólo 16 años. Lukas, que tiene 13, juega a mano.

La precocidad no es algo nuevo en los Ezkurra porque el padre también debutó con 16 años: «Lo único que me fastidia es que va a debutar dos meses antes que yo», señala entre risas la leyenda del remonte. «Me enteré que debutaba la semana pasada. Él no me había dicho nada», añade.

Bautizado deportivamente como Ezkurra III –su padre y su primo Josetxo le preceden–, el joven Koteto, también delantero, parece haberse decidido por el remonte, una especialidad que en Doneztebe es religión. «Me hace mucha ilusión que se haya decantado por la pelota y en concreto por el remonte», confirma su padre. «Es un chaval al que le gusta el deporte. Antes había jugado a fútbol con los amigos en Doneztebe, en el equipo del pueblo, pero hace unos meses se decantó por el remonte», relata Koteto que puntualiza que «no ha jugado nunca a mano como sí hace su hermano Lukas».

El motivo del cambio del balón por el guante fue la Fundación Remonte: «Lleva ocho meses jugando. A través de Fundación Remonte empezó a entrenar con algunos de los amigos con los que jugaba a fútbol y hasta hoy», relata su progenitor que reconoce que «se le nota que es pelotari porque ha pasado toda la vida en el frontón», aunque también tira de sinceridad y no duda en destacar que «está verde y todavía le falta rodaje».

Esa mejora, además de en aspectos técnicos, viene marcada en el corto plazo por su crecimiento físico ya que a sus 16 años –cumplirá 17 en octubre– su cuerpo aún está por desarrollarse: «Físicamente aún no está hecho para un frontón grande como puede ser Galarreta. No le veo. Así que por ahora va a jugar en frontones pequeños».

Podría pensarse que con un padre como Koteto todo puede ser más fácil, pero alguien que ha sido una leyenda no está acostumbrado a dejar cabos sueltos y como buen padre trata de trasladarle unas experiencias que no siempre son aceptadas de buen grado: «He ido a verle jugar cuatro o cinco veces. A veces intento corregirle cosas, pero me dice que soy un pesado y ya no me meto. Me dice que estoy anticuado y le dejo que haga lo que quiera».

Ezkurra juega con su hijo Koteto, de 2 años, en Doneztebe. Lusa

Con 16 años, y pese a ser hijo de quien es, resulta complicado hacerse una idea del remontista en el que puede convertirse en un futuro Koteto III: «No se sabe lo que podrá llegar a ser en el remonte en dos o tres años. Los tiempos han cambiado mucho de cuando yo jugaba. Todavía está verde», incide su padre que, eso sí, hace hincapié en una cosa. «Le insisto en que se lo tome en serio, que si se ha metido en esto disfrute, pero que vaya en serio».

Como ya hemos dicho Ezkurra III debutará el miércoles en el Labrit dentro del Torneo de Remonte Profesional de San Fermín-G.P Caja Rural de Navarra 2025 que se disputa los días 9, 10 y 11 de julio. Jugará en la categoría Promoción disputando junto a Agirrezabala una de las dos semifinales ante Iturregi y Mikelarena. No será el único debutante del torneo ya que también se estrenará como profesional el zaguero de Oitz, Xuban Ilarregi.

En este torneo también participa un histórico del remonte como Patxi Zeberio, gran rival de Koteto padre y amigo de la familia Ezkurra que a sus 51 años formará pareja con Mitxeo para disputar, también el miércoles dentro del mismo festival, una de las dos semifinales del torneo de Primera ante Matxin III y Otano.