El Gobierno insiste en «el diálogo» con las federaciones para alcanzar un acuerdo sobre la pelota

Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha respondido este martes en la sesión de control al Gobierno en el Senado a una ... pregunta de Vicente Azpitarte, senador del Grupo Parlamentario Popular, en la que le ha cuestionado sobre «si el Gobierno considera que la inclusión de la Federación Vasca de Pelota como miembro de pleno derecho en la Federación Internacional, con la consecuente amenaza de expulsión de la Federación Española, es compatible con el ordenamiento jurídico español y con la integridad del deporte nacional». Alegría ha defendido la validez jurídica de los apartados 1 y 2 del artículo 48 de la Ley del Deporte y ha insistido en que el Gobierno va a seguir dialogando con la Federación Internacional, la Española y la Vasca para «encontrar una respuesta acordada» y «que se cumpla lo que dice la Ley del Deporte».

«Supongo que estará al tanto de la crisis que su ministerio ha sido incapaz de zanjar en torno a la disciplina deportiva de la pelota», comenzó diciendo Azpitarte durante la formulación de su pregunta y antes de recordar lo que dice el artículo 48 de la Ley del Deporte: «En su apartado primero estipula que solo serán las federaciones nacionales quienes ostenten la representación de nuestro país en las competiciones internacionales». Recordó que Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, «pactó personalmente una enmienda» con vascos y catalanes y «el apartado segundo de esa ley dice desde aquel momento que las federaciones autonómicas podrán disputar competiciones internacionales siempre que las federaciones internacionales lo autoricen. Pero nos falta una frase de aquel articulado que terminaba con una frase que decía: siempre y cuando lo autorice el Consejo Superior de Deportes», explicó. «Ministra, es su momento, zanje con esta aberración deportiva la mayor crisis que ha vivido nuestra deporte en décadas y diga hoy que la federaciones autonómicas no podrán disputar competiciones internacionales», lanzó.

«¡No ve que detrás de la pelota va a llegar el surf, van a llegar federaciones catalanas!» Vicente Azpitarte Senador del Partido Popular

«Ser legalista es reconocer la validez de las leyes, las hayan ustedes votado y aprobado o no en esta cámara. A ver si solo van a tener validez las leyes que aprueba el Partido Popular», respondió Alegría. «Aquí hay una Ley de Deporte que tiene dos párrafos, el apartado 1 y 2 y los dos con la misma validez jurídica. Y no le quepa duda de que este Gobierno va a trabajar con las partes implicadas para que se cumpla lo que dice la Ley del Deporte, también lo que dice el apartado 1 y el apartado 2».

En su turno de réplica, Azpitarte tiró de ironía: «Veo que hoy no le han escrito muy bien la respuesta porque le recuerdo que el artículo termina diciendo que tiene que tener su explícito consentimiento. ¡No ve la cara de ilusión que ha generado en la bancada detrás de usted! ¡No ve que detrás de la pelota va a llegar el surf, van a llegar federaciones catalanas! El señor Pujol ya se está relamiendo con un España-Cataluña de fútbol. Esta es la mayor crisis que ha vivido nuestro deporte».

«Aquellas categorías deportivas que tengan significado histórico y cultural en las comunidades autónomas, las federaciones autonómicas podrán participar en las competiciones internacionales si así lo determina la federación internacional» Pilar Alegría Ministra

El senador popular puso también en duda la preocupación de su ministerio por el deporte: «¿Dónde queda el deporte en su mesa de trabajo? ¿Quién va a solventar todo esto? ¿Su secretario de Estado? ¿El presidente del Consejo Superior de Deportes? ¿Aquel que la semana pasada enfadó a la mayoría de las federaciones autonómicas con unas declaraciones bochornosas y que no es capaz de citar a tres pelotaris?¿Ese es el señor que va a solventar esta crisis? Tiene unos segundos para decir no a todo esto. Para decir que las federaciones autonómicas no podrán competir en el plano internacional y que solo las federaciones nacionales representarán a este país llamado España», finalizó.

Alegría, en su turno de contrarréplica, puso en duda las verdaderas intenciones del Partido Popular con esta polémica: «Usted me trae primero una pregunta dándole validez a cierta información que corrió por algunos medios de comunicación y redes sociales donde planteaban que la Federación Internacional de Pelota iba a expulsar a la Federación Española de las competiciones. Usted registra la pregunta el día 20, el mismo que la Federación Internacional sale a desmentir esa afirmaciones diciendo que en absoluto va a expulsar a la Federación Española».

La ministra expuso también que el Gobierno ha abierto «un marco de diálogo con las federaciones implicadas para encontrar una posición acordada y lógicamente en línea y en respeto con lo que dice el artículo 48 de la Ley del Deporte, que explica muy claramente que en aquellas categorías deportivas que tengan significado histórico y cultural en las comunidades autónomas, las federaciones autonómicas podrán participar en las competiciones internacionales si así lo determina la federación internacional».

Insistió en que el Gobierno va a «hablar y debatir para encontrar esa respuesta acordada. Nosotros creemos en el diálogo como una herramienta absolutamente constructiva. Ustedes prefieren traerme esta pregunta y no contentos con eso ayer registran una solicitud de una conferencia de deportes con todas sus comunidades autónomas para hablar de este tema. ¡Pero si hay al menos más de un tercio de comunidades del Partido Popular que no tienen ni un solo deportista federado en pelota! !Que por no tener no tienen ni federaciones! Y ahora resulta que es el tema nuclear para el Partido Popular. ¿Sabe como se demuestra la prioridad que tiene el PP sobre las federaciones deportivas de este país? Con presupuestos de los que adolecían cuando ustedes gobernaban», expresó antes de terminar con una frase. «No vamos a participar del juego sucio en el que ustedes son campeones».