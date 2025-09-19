La firma toledana Joma vestirá a los pelotaris de Baiko y Aspe
Estrenarán la nueva indumentaria en el próximo Campeonato del Cuatro y Medio
Joseba Lezeta
San Sebastián
Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:42
Los pelotaris de Baiko y Aspe van a mudar de piel en los próximos días. La firma toledana Joma se convierte en su nuevo proveedor ... técnico oficial y vestirá a las dos plantillas a partir del Campeonato del Cuatro y Medio, cuyo inicio está previsto para el primer fin de semana de octubre. También va a aportar calzado a los manistas.
Joma, presente en numerosos deportes y en más de 140 países, toma el relevo de Oria Sport Wear, empresa con sede en Ibarra que vestía a los manistas profesionales desde abril del 2024. Su relación comenzó precisamente en el Manomanista de ese año, por lo que ha acompañado a Baiko y Aspe durante dieciocho meses. Anteriormente lo hizo Astore y en su día Adidas.
Jokin Altuna, Unai Laso, José Javier Zabaleta y Jon Mariezkurrena visitaron el jueves las instalaciones de Joma en Toledo, donde probaron la equipación que lucirán a partir del octubre. También pudieron comprobar de primera mano las características de diversos materiales elaborados por esta firma, como las zapatillas deportivas.
