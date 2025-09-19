Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Laso, Zabaleta, Mariezkurrena y Altuna charlan con un responsable de Joma. Baiko Pilota
Pelota

La firma toledana Joma vestirá a los pelotaris de Baiko y Aspe

Estrenarán la nueva indumentaria en el próximo Campeonato del Cuatro y Medio

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:42

Los pelotaris de Baiko y Aspe van a mudar de piel en los próximos días. La firma toledana Joma se convierte en su nuevo proveedor ... técnico oficial y vestirá a las dos plantillas a partir del Campeonato del Cuatro y Medio, cuyo inicio está previsto para el primer fin de semana de octubre. También va a aportar calzado a los manistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  2. 2

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  3. 3

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  4. 4 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  5. 5 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  6. 6 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  7. 7 Joan Manuel Serrat se reencuentra con Gipuzkoa: «Montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa»
  8. 8

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  9. 9 El centro de depilación láser Bedda cierra sus tiendas en España, incluidas la de Donostia e Irun, al entrar en concurso de acreedores
  10. 10

    Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La firma toledana Joma vestirá a los pelotaris de Baiko y Aspe

La firma toledana Joma vestirá a los pelotaris de Baiko y Aspe