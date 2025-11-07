Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los pelotaris de frontball de Euskal selekzioa con patrocinadores, entrenadores y directivos. EEPF
Pelota

Euskadi, lista para partir a México para disputar el Mundial de frontball

Nora Mendizabal, Naroa Agirre, Miren Larrarte, Itxaso Erasun, Oihan Etxeberria y Bingen Alberdi, entre los ocho integrantes de la selección

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:32

Los componentes de Euskal selekzioa que tomarán parte a partir del domingo en el Mundial de frontball que se disputa en la ciudad mexicana de Iztapalapa vuelan a primera hora de este viernes hacia el otro lado del Océano Atlántico. Seis manistas guipuzcoanos figuran entre los ocho manistas seleccionados para esta competición. En categoría absoluta figuran la bidaniarra Miren Larrarte y los zizurkildarras Itxaso Erasun y Julen Alberdi. Junto a ellos competirá el vizcaíno Mikel Aurrekoetxea. Defenderán los colores de Euskadi en la competición sub-23 la andoaindarra Nora Mendizabal, la zestoarra Naroa Agirre y el oiartzuarra Oihan Etxeberria, acompañadas del vizcaíno Bingen Beitia.

El total de países inscritos asciende a 28 y es la cuarta competición oficial de la Federación Internacional de Pelota Vasca en la que Euskadi participa como selección oficial. Laboral Kutxa y Cikautxo Coop. patrocinan al equipo que representa a la Federación Vasca, dirigido sobre la cancha por Patri Espinar y Mikel Rafael, seleccionadores.

