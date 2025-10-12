Etxegarai y Gaminde remontan para llevarse el Hiru Hiriburuak en el Atano III

Madalen Etxegarai y Enara Gamide se han adjudicado el Hiru Hiriburuak tras derrotar a Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal por 22-17 en la final ... que se ha disputado este domingo en un Atano III de Donostia que ha presentado un fantástico aspecto.

Etxegarai y Gaminde han logrado la victoria tras remontar un 10-3 después de una primera fase de partido en la que Zabaleta ha impuesto su saber hacer en los cuadros alegres. La de Leitza ha sabido terminar el tanto bien secundada por Mendizabal, que ha aguantado el peloteo al que le han sometido sus rivales para tratar de evitar que Zabaleta entrara en juego.

Sin embargo, todo ha cambiado tras el 12-6. Gaminde ha pasado a dominar desde la zaga y no solo con su pegada. La de Laukiz ha ejecutado varias dejadas entre los cuadros tres y cuatro que han sorprendido a sus rivales, mientras Etxegarai ha ido ganando confianza, atreviéndose a terminar más el tanto.

De esta forma, del 12-6 se ha pasado al 12-12, aunque han sido las coloradas las que han seguido llevando la iniciativa en el marcador hasta que las azules, tras una nueva dejada de Gaminde, se han puesto por primera vez por delante (15-16).

Con 17-17 en el marcador, Etxegarai ha logrado sumar tres tantos de saque, casi todos restables, lo que unido a cierta precipitación de Zabaleta ha permitido a las azules lograr una tacada de cinco tantos que les ha dado la victoria tras 57 minutos de partido.

En el partido anterior, Salsamendi y Bertiz han ganado por 18-12 a Uriarte y Bergara.