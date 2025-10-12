Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gaminde y Etxegarai con las txapelas junto a las finalistas Zabaleta y Mendizabal, autoridades y patrocinadores. Borja Luna
Pelota

Etxegarai y Gaminde remontan para llevarse el Hiru Hiriburuak en el Atano III

Levantaron un adverso 10-3 ante Zabaleta y Mendizabal para calarse las txapelas

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 14:37

Madalen Etxegarai y Enara Gamide se han adjudicado el Hiru Hiriburuak tras derrotar a Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal por 22-17 en la final ... que se ha disputado este domingo en un Atano III de Donostia que ha presentado un fantástico aspecto.

