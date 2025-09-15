Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Eñaut Urreisti, principal protagonista de la primera jornada de semifinales en el Balda. Gorka Estrada

Eñaut Urreisti entra en ebullición

El mutrikuarra, letal en el remate, y Basque jugarán la final del Jai Alai League de cesta, como Sorozabal y Arai en féminas

Joseba Lezeta

San Sebastián

Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:41

Nueve de los quince tantos azules del segundo set llevaron la firma de Eñaut Urreisti, desatado desde que el primer joko cruzó su ecuador. No ... encontró Johan la manera de parar al puntista mutrikuarra de 21 años. En la postura de costado ejecutó con similar grado de acierto la dos paredes que la dejada en el txoko. Y en el 5-13, cerca del final, rebasó a los dos rivales con un pelotazo al rebote tras amagar con otro remate. Añadan un par de cortadas de derecha para comprender la dimensión del recital.

