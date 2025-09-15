Eñaut Urreisti entra en ebullición

Nueve de los quince tantos azules del segundo set llevaron la firma de Eñaut Urreisti, desatado desde que el primer joko cruzó su ecuador. No ... encontró Johan la manera de parar al puntista mutrikuarra de 21 años. En la postura de costado ejecutó con similar grado de acierto la dos paredes que la dejada en el txoko. Y en el 5-13, cerca del final, rebasó a los dos rivales con un pelotazo al rebote tras amagar con otro remate. Añadan un par de cortadas de derecha para comprender la dimensión del recital.

Urreisti y un notable Basque encargado de llevar el peso del partido hasta que su delantero entró en ebullición, son los primeros clasificados para el partido que el lunes 29 otorgará en el Carmelo Balda de Donostia el título de la final a cuatro del Jai Alai League de cesta, que resolvió anoche su primera jornada de semifinales. El mutrikuarra y el de Bidart se deshicieron en dos sets de Johan y Lekerika, que resistieron en el primer asalto e hincaron la rodilla en el segundo.

Johan-Lekerika 0 - 2 Urresiti-Basque Tiempo de juego 53 minutos y 46 segundos

Pelotazos a buena 269

Tantos en juego Johan, 8. Lekerika, 3. Urreisti, 17. Basque, 5.

Tantos perdidos Johan, 6. Lekerika, 2. Urreisti, 4. Basque, 2.

Primer set 1-0, 1-2, 4-2, 4-4, 5-4, 5-7, 6-7, 6-10. 9-10, 9-13, 10-13, 10-14, 11-14 y 11-15.

Segundo set 0-5, 1-5, 1-7, 2-7, 2-11, 4-11, 4-12, 5-12, 5-13, 6-13 y 6-15.

Incidencias Por encima de la media entrada en el Carmelo Balda de Donostia. Más de 600 espectadores.

Urreisti recurrió a su juego vistoso para resolver las oportunidades de remate creadas tanto por él mismo como por su zaguero, que se sumó a la fiesta con una dos paredes preciosa de derecha lanzada desde el cuadro nueve.

Falló demasiada pelota Johan, al que se le cayeron al suelo varias en su intento de arrebatar la iniciativa del juego al contrario. Esta vez no bastó la seguridad de Unai Lekerika atrás. Hacía falta más para frenar a Urrutia y Basque, quienes en esperan en la final a los vencedores de la semifinal entre Erkiaga-Gorka y Barandika-López del próximo lunes en el frontón donostiarra.

Mayores dificultades encontraron Oihana Sorozabal –hermana de Johan– y Arai Lejardi para doblegar 1-2 (11-15, 15-12 y 3-5) a Ihart Arakistain y la zumaiarra Frida Watkins, firme y convincente hasta el último pelotazo.

Arakistain-Frida 1 - 2 Sorozabal-Arai Tiempo de juego 69 minutos y 10- segundos.

Pelotazos a buena 377

Tantos en juego Arakistain, 3. Frida, 7. Sorozabal, 14. Arai, 6.

Tantos perdidos Arakistain, 6. Frida, 6. Sorozabal, 16. Arai, 3.

Primer set 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-4, 5-4, 5-6, 6-6, 6-7, 7-7, 7-8, 9-8, 9-11, 10-11, 10-14, 11-14 y 11-15.

Segundo set 0-2, 1-2, 1-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-8, 7-8, 7-9, 8-9, 8-10, 9-10, 9-11, 14-11, 14-12 y 15-12.

Desempate 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3 y 3-5.

La seguridad y la capacidad de meter pelota en la cesta de Arai fueron la base de la pareja ganadora, si bien la contribución de Sorozabal resultó fundamental en el desempate. Cuando parecía que su brazo había perdido frescura, encontró de nuevo el rebote con el revés y firmó además la definitiva dos paredes al rebotear un pelotazo largo de las contrincantes.

La de Biarritz y la de Markina pugnarán por las txapelas contra las vencedoras de la semifinal entre Elaia Gogenola-Maia Goikoetxea y Maite Ortiz de Mendibil-Maialen Aldazabal.