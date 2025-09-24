Elordi y Zabaleta solo aciertan al final Altuna y Ezkurdia serán finalistas si este jueves hacen 16 tantos a Artola y Salaverri II, obligados por su parte a ganar 22-12 o con mayor diferencia

Joseba Lezeta Logroño Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:16 | Actualizado 22:57h.

Los corredores de apuestas ofrecen de salida momios de 100 a 60 favorables a Elordi –recambio del lesionado Zabala– y Zabaleta. En realidadad casan cuarentas a cienes por abajo. Aunque la confianza de la cátedra presente en el Torneo San Mateo es mínima en Artola y Salaverri II, el equilibrio preside tres cuartos de partido. Solo a partir del 14-15 encuentran los claros favoritos la fórmula para plasmar en el marcador la superioridad que se les supone.

Ni siquiera los cinco tantos fallados antes del 13-13 por Rubén Salaverri, zaguero de Fuenmayor, son suficientes para que la pareja de Aspe abra brecha. Artola acude en socorro de su compañero, mete en dificultades a un Zabaleta en crisis de confianza a pesar de firmar dos rebotes de derecha y aprovecha las bondades de Elordi, empeñado en buscar al de Alegia. Lo agradece el subcampeón manomanista para tomar la iniciativa e incluso resolver. Mucho mérito.

Artola-Salaverri 14 - 22 Elordi-Zabaleta Tiempo de juego 53 minutos y 50 segundos.

Pelotazos a buena 409

Tantos de saque Artola, 3. Elordi, 1.

Faltas de saque Artola, 0. Elordi, 0.

Tantos en juego Artola, 5. Salaverri II, 0. Elordi, 9. Zabaleta, 3.

Tantos perdidos Artola, 3. Salaverri II, 6. Elordi, 4. Zabaleta, 2.

Marcador 1-0, 1-4, 3-4, 3-5, 4-5, 4-7, 8-7, 8-8, 10-8, 10-9, 11-9, 11-12, 12-12, 12-13, 13-13, 13-15, 14-15 y 14-22.

Momios de salida 100 a 60 a favor de Elordi y Zabaleta. 40 a 100 por abajo.

Incidencias tres cuartos de entrada en el Adarraga. 914 espectadores, entre ellos Titín III. La juventud del graderío alto, volcada con el local Salaverri II.

El panorama cambia, sin embargo, a partir del 14-16, en el que Salaverri II no llega de zurda al frontis. Los saques otorgan por fin a Elordi oportunidades para resolver a la primera. Cerca del frontis, resuelve de gancho una y otra vez. Termina con cinco acciones de saque-remate.

El resultado aclara las cuentas del grupo A a falta del partido que Altuna III y Ezkurdia disputarán este jueves por la noche frente a Artola y Salaverri II. Las tres parejas conservan posibilidades de alcanzar la final. Quienes más cerca la tienen son Altuna III y Ezkurdia, a quienes les bastan 16 tantos. Para alcanzar ese mismo objetivo, Artola y Salaverri están obligados a ganar 22-12 o con mayor renta a la dupla de delanteros. Hay tres resultados que clasifican a Zabaleta: las victorias de Artola y Salaverri II por 22-15, 22-14 o 22-13.

Aspe mantiene la duda, seria, de la hipotética participación de Zabala en la final del domingo si la pareja consiguiera el pase. Mientras, su recambio, Elordi, disputará mañana el choque en el que se juega junto a Gabirondo el billete para la final del Serie B.

Sabor a eliminatoria

Partido con sabor a eliminatoria clásica este jueves. Jaka-Iztueta y Darío-Rezusta saltan a la cancha del Adarraga con un objetivo claro e indiscutible: llegar a 22. La pareja vencedora alcanzará la final del domingo, mientras que la perdedora dirá adiós al Torneo San Mateo. La cita, sin televisión, es a las 19.15 horas.