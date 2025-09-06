Elordi y Albisu salen vivos del infierno de Lekeitio

Elordi y Albisu se mantienen con vida en el Masters CaixaBank después de una agónica victoria por 21-22 ante Artola y Martija, que quedan ... elininados.

El partido fue durísimo, tanto por su duración como por el ritmo que imprimieron los cuatro pelotaris, que defendieron una barbaridad. Mención especial para un Jon Ander Albisu imperial. El zaguero ataundarra, muy exigido en algunos tramos, cubrió mucha cancha, llevó a buena pelotas inverosímiles y prácticamente no cometió errores. Para enmarcar el 19-21 en el que tras 63 pelotazos, con las manos muy castigadas y sufriendo calambres, logró el tanto con una preciosa dejada.

Fue seguramente uno de los mejores partidos de este año. Artola comenzó brillando, Elordi le tomó el relevo, pero cada tanto costaba horrores. Con el 4-1 ya se habían dado 131 pelotazos en algo más de 13 minutos.

Artola-Martija 21 - 22 Elordi-Albisu Duración: 91 minutos y 3 segundos.

Pelotazos: 818

Tantos de saque: Artola, 0; Elordi, 0.

Faltas de saque: Artola, 0; Elordi, 0.

Tantos en juego: Artola, 14; Martija, 1. Elordi, 14; Albisu, 1.

Tantos perdidos: Artola, 4; Martija, 3. Elordi, 4; Albisu, 2.

Marcador: 3-0, 3-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-6, 10-6, 10-8, 11-8, 11-14, 15-14, 15-16, 18-16, 18-18, 19-18, 19-21, 21-21 y 21-22.

Incidencias: Frontón Santi Brouard de Lekeitio. Alrededor de 480 espectadores.

Elordi y Albisu no tomaron la delantera hasta el 11-12 y lograron su máxim renta con el 11-14. Artola tiró de talento porque talento hacía falta por arrobas para ganar un tanto y los colorados llegaron por delante al tramo decisivo (19-18).

Dos tantos de Elordi, muy entonado también, pusieron el 19-20 y luego llegó el mencionado tanto de Albisu que desató una enorme ovación en el Santi Brouard. Los cuatro pelotaris estaban 'muertos'.

Dos errores de Elordi pusieron el 21-21 y en el último tanto Artola fue a por todas a las primeras de cambio rematando la pelota al colchón inferior. Cuestión de centímetros tras más de hora y media de juego.

La derrota de Artola y Martija impide la clasificación de Jaka y Zabaleta, que deberán ganar hoy a Altuna III y Eskiroz.

Lesión de Aranguren

En el partido previo Aitor Aranguren se lesionó en el hombro izquierdo cuando perdía junto a Urrutikoetxea por 10-17. El zaguero de Aginaga se lanzó al suelo a por una dejada de Ezkurdia y enseguida se llevó la mano al hombro para irse a la carrera a los vestuarios junto al doctor Iñigo Simón. Regresó a los pocos minutos, probó a golpear la pelota pero no pudo seguir. «Había riesgo de que se me volviera a salir el hombro y el doctor me ha dicho que no siquiera», explicó Aranguren.