Donostia albergará la final four de la Jai Alai League de cesta entre 2025 y 2027

El Ayuntamiento de San Sebastián a través de Donostia Kirol y la empresa Eraman! han alcanzado un acuerdo para que las tres próximas ediciones de la final four de la Jai Alai League de cesta punta se disputen en el Carmelo Balda en 2025, 2026 y 2027 con la participación tanto de mujeres como de hombres. Esta fase final de la liga tendrá lugar en septiembre, una vez concluido los distintos torneos puntuables, el último de ellos el de Pau. San Sebastián se convertirá en la capital mundial de la cesta punta durante esas fechas.

Los cuatro mejores delanteros y los cuatro mejores zagueros del ranking, así como las cuatro mejores delanteras y las cuatro mejores zagueras, obtendrán los billetes para tomar parte en el torneo que cierra la temporada de Eraman!, lo que garantiza la presencia en San Sebastián de los mejores puntistas de la actualidad. La capital guipuzcoana toma el relevo de Durango, sede de las tres ediciones anteriores de la final four. El Ezkurdi pasa a ser el frontón que dará el banderazo de salida a la campaña 2025/26 en las fiestas de San Fausto, a mediados de octubre, antes de que dé comienzo el Winter Series de Gernika.

La oferta puntista de Donostia está pendiente de concretar las fechas. Los responsables de Eraman! tienen previsto mantener una reunión con la dirección del Zinemaldia para analizar si se puede entroncar de alguna manera el torneo de cesta con el festival de cine, ya que ambos eventos coincidirán en algunas de sus fechas. Estudiadas las posibilidades, se establecerán el calendario definitivo, si bien es seguro que los festivales tendrán lugar los jueves por la tarde, posiblemente a partir de las siete de la tarde. Podrían ser el 11, 18 y 25 de septiembre o quizá el 18 y 25 de septiembre junto al 2 de octubre.

Iñaki Gabarain, concejal de Deportes de San Sebastián, ha destacado en la presentación del acuerdo «la importancia de este día» tanto para Donostia Kirola como para el Ayuntamiento. «Es un acuerdo estratégico. Somos una ciudad del deporte y los últimos meses estamos trabajando para recuperar el sitio de Donostia dentro de la pelota. Conseguir la final four de la Jai Alai League para los tres próximos años significa un gran paso adelante. Estamos agradecidos a Eraman! por el acuerdo. Tendremos a los mejores puntistas de Euskadi en el Balda. Nos ayuda a recuperar el lugar que Donostia merece en la pelota por historia, tradición y afición».

Jai Alive conserva su torneo

La llegada de Eraman! a Donostia es independiente del torneo de cesta que Jai Alive organiza en el Carmelo Balda entre mayo y junio. Iñaki Gabarain expone que «seguirá como hasta ahora. He hablado con Mikel Egiguren y mantenemos esa competición. La final four de la Jai Alai League sirve para ampliar nuestra apuesta por la pelota en general y la cesta punta en particular. Además, estamos abiertos a escuchar, estudiar y valorar cualquier otra iniciativa relacionada con la cesta».

