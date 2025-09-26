Dieciséis tantos en 35 minutos

Jaka e Iztueta ya tienen rivales para la final del Torneo San Mateo de este domingo por la tarde en el Adarraga de Logroño, donde ... está garantizado un nuevo lleno. Treinta y cinco minutos tardaron Altuna III y Ezkurdia en sumar los dieciséis tantos necesarios para sellar la clasificación en una noche plácida, sin sobresaltos. Tomaron ventaja enseguida: 9-0 en 80 pelotazos. Si en algún momento existió una pizca de nerviosismo ya había desaparecido a esas alturas.

Altuna III y Ezkurdia venían de dejar una buena muestra de su calidad y de su estilo como pareja 48 horas antes frente a Zabala y Zabaleta, que les exigieron más que anoche Peña II, recambio de Artola y corto de rodaje aún después de un mes parado por lesión, y Salaverri II. El zaguero experimental de Arbizu recurrió a la volea en pocas ocasiones, y por preferencia en lugar de obligación.

Altuna III-Ezkurdia 22 - 8 Peña II-Salaverri II Pelotazos a buena 361

Tantos de saque Altuna III, 5. Peña II, 0.

Faltas de saque Altuna III, 0. Peña II, 0.

Tantos en juego Altuna, 8. Ezkurdia, 0. Peña II, 1. Salaverri II, 2.

Tantos perdidos Altuna, 1. Ezkurdia, 3. Peña II, 5. Salaverri II, 4.

Marcador 9-0, 9-2, 10-2, 10-3, 11-3, 11-4, 12-4, 12-5, 18-5, 18-7, 21-7, 21-8 y 22-8.

Momios de salida 100 a 40 a favor de Altuna III y Ezkurdia. 20 a 100 por abajo.

Incidencias lleno en el Adarraga de Logroño con ocasión del octavo festival de la feria matea. 1.396 espectadores.

El ensayo nace además con vocación de continuidad. Entre los pelotazales comienzan a lanzarse apuestas sobre si jugarán juntos el próximo Campeonato de Parejas. La presencia de Ezkurdia atrás supone una solución para la escasez de zagueros de Primera en Aspe, acentuada con la fractura de escafoides que de momento mantiene a Xabi Tolosa en el dique seco. De paso dejaría libre una plaza entre los delanteros, posición para la que la promotora de Eibar cuenta con cinco piezas: Altuna III, Peio Etxeberria, Elordi, Zabala y el propio Ezkurdia, vigente campeón. El tiempo dirá.

Jaka e Iztueta, otra dupla que no extrañaría ver en el próximo Campeonato de Parejas, van a plantear una prueba de fuego a la pareja de delanteros. Parece que el joven tolosarra obligará a Ezkurdia a jugar desde muy atrás, y no es lo mismo defender de aire del cinco que del siete.

Jokin Altuna cuajó de nuevo una actuación seria y eficaz. La eliminación de Artola le allana además el camino hacia la consecución de otra victoria, la de la clasificación del ranking de la LEP.M por quinta edición consecutiva y sexta alterna. Parecía lejos de su alcance después de la feria de San Fermín. Ha reaccionado a tiempo y con clase. Ahora quiere despedir San Mateo a lo grande, ganando con otro delantero de compañero.