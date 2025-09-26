Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Altuna III entra con la derecha, con Ezkurdia atento a su espalda, este viernes en Logroño. Fernando Díaz

Dieciséis tantos en 35 minutos

Altuna III y Ezkurdia resuelven por la vía rápida y cómoda ante Peña II, que acusa el parón por la lesión muscular, y Salaverri II

Joseba Lezeta

Logroño

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:56

Jaka e Iztueta ya tienen rivales para la final del Torneo San Mateo de este domingo por la tarde en el Adarraga de Logroño, donde ... está garantizado un nuevo lleno. Treinta y cinco minutos tardaron Altuna III y Ezkurdia en sumar los dieciséis tantos necesarios para sellar la clasificación en una noche plácida, sin sobresaltos. Tomaron ventaja enseguida: 9-0 en 80 pelotazos. Si en algún momento existió una pizca de nerviosismo ya había desaparecido a esas alturas.

