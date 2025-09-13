Darío y Eskiroz completan el torneo perfecto tras una final agónica

Darío y Eskiroz han logrado imponerse en el Masters CaixaBank Serie B tras una agónica final en la que han derrotado a Peio Etxeberria y ... Morgaetxeberria por 22-19 tras 84 minutos y 787 pelotazos en el Burunda de Alsasua.

Enorme partido el que han protagonizado los cuatro pelotaris, que lo han dejado todo en la cancha. Especial mención para un Peio Etxeberria en estado de gracia que se ha anotado 12 tantos, dos de ellos de saque, pero que no han sido suficiente ya que Darío y Eskiroz han sumado más como pareja.

El delantero riojano, que se ha apuntado nueve tantos, uno de saque, y un sólido Eskiroz han optado por castigar a Morgaetxeberria que, aunque se ha defendido bien, ha jugado casi todo el partido del cuadro siete para atrás, viendo la espalda de su rival en la zaga. El vizcaíno ha defendido mucho, pero no ha podido dominar y eso ha obligado a su compañero a entrar en juego más de lo que seguramente le habría gustado.

Los azules han comenzado dominando (4-9), aprovechando que Darío ha acusado cierto nerviosismo de inicio. Sin embargo los colorados, que han completado un campeonato perfecto sin conocer la derrota, han reaccionado (10-10).

A partir de ahí el partido se ha desarrollado con enorme igualdad. De hecho, nadie ha tenido tres tantos de ventaja, llegando al final con las espadas en alto (19-19). Un error de Peio Etxeberria tras un intercambio de 56 pelotazos, una dejada milimétrica de Darío y una dos paredes final del riojano han decidido la final.