Darío se dispone a golpear la pelota con la derecha. Sonia Tercero
Pelota

Darío y Eskiroz completan el torneo perfecto tras una final agónica

Derrotan a Peio Etxeberria y Morgaetxeberria tras 787 pelotazos y 84 minutos de juego y se adjudican el Masters CaixaBank Serie B sin conocer la derrota

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:39

Darío y Eskiroz han logrado imponerse en el Masters CaixaBank Serie B tras una agónica final en la que han derrotado a Peio Etxeberria y ... Morgaetxeberria por 22-19 tras 84 minutos y 787 pelotazos en el Burunda de Alsasua.

