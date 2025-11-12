Peio Etxeberria y Zabala coinciden en que habrá «pelota alegre» en la final

Peio Etxeberria y Javier Zabala han resuelto sin sobresaltos la elección de material para la final del Campeonato del Cuatro y Medio, efectuada este miércoles ... en el Bizkaia de Bilbao, frontón donde se entregará la txapela el domingo por la tarde. Los dos manistas han coincidido en calificar como «pelotas alegres» las cuatro que han entregado al seleccionador de material, Martin Alustiza, acompañado por su adjunto Mikel Urrutikoetxea, para guardarlas hasta la hora de la final.

«Hoy había la pelota que me gusta», señala Peio Etxeberria, que no salió tan conforme del Atano III el día de la elección para la semifinal contra Altuna III. Ha tardado apenas tres minutos en probar el lote junto a Andoni Gaskue, su botillero. «Tenía claro lo que quería. He escogido dos pelotas rápidas. Diría que las cuatro son similares a tres de las que tuvimos en mi semifinal».

El tripo de pelota escogido por el de Zenotz ha sorprendido a Zabala. «Peio ha sacado pelota viva. No me lo esperaba. Yo he ido a por las dos más vivas entre las seis que quedaban en el cestaño tras elegir Etxeberria. Hay pelota bastante alegre».

En cuanto al peso, Peio Etxeberria ha optado por una de 105.5 gramos (número 1) y otra de 105.8 (2). Zabala se ha inclinado por la más ligera de las cuatro, de 104.9 (3), y la más pesada, de 105.9 (4).

El riojano ha aprovechado la visita a Bilbao para completar un entrenamiento con Xabi Rekalde de sparring. Ha llegado a cabo el resto de la preparación de frontón en el Adarraga de Logroño. Peio Etxeberria estuvo el martes con el aficionado Unax Ramirez y el viernes llevará a cabo una última sesión técnica. «Todavía no he decidido si vendré de nuievo a Bilbao o la llevaré a cabo en otro frontón».