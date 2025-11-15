Peio Etxeberria se levanta siempre

«Al principio, cuando te pasa parece que el mundo te va a comer. No ves salidas. Eso te llega, y te llega. Pero si ... tienes ilusión por algo o quieres ser alguien, te echas la mochila a la espalda, sigues como sea y acabas saliendo». La declaración de principios corresponde a Peio Etxeberria, en capilla para disputar este domingo en Bilbao la final del Campeonato del Cuatro y Medio frente a Javier Zabala. Le sirve tanto para la pelota como para la vida personal.

Tenía 15 años cuando falleció su padre, lo que le obligó a encargarse de la explotación familiar de ganado. Tiró adelante con su medio centenar de cabezas de raza pirenaica destinada a carne. Sin dejar de jugar a pelota. La ayuda de su madre volvió a ser fundamental. Como la de Paco Caballero, la persona de confianza que encontró en los frontones, «un segundo padre» según sus propias palabras.

Curtido por aquel temprano y doloroso golpe, Peio Etxeberria ha afrontado su carrera como pelotari con un ánimo pétreo. Desde el día de su debut con Aspe, el 3 de noviembre de 2017 en Larraintzar, a tres kilómetros y medio de su pueblo y ante su gente. Cayó derrotado 22-8 con Rezusta de compañero frente a Julen Retegi y Merino I.

Nunca ha perdido la fe en sus posibilidades y sobre todo en su trabajo. Esculpido a sí mismo, ha desarrollado una carrera en progresión, pero con dientes de sierra. «De lo que no está en mi mano poco puedo decir», responde cada vez que se le pregunta por decisiones de su empresa que le han afectado en distintos momentos.

«Me preparo para cada partido, pero no dejamos de ser humanos», confiesa. «Tenemos altibajos, como cualquier persona en su puesto de trabajo. Influyen situaciones familiares, estados de ánimo que igual no te dejan dar el cien por cien. Creo en mi trabajo, confío en mí. El día que me vaya de la pelota lo haré con la conciencia tranquila de que he puesto todo de mi parte».

El Manomanista ha sido el principal escenario de estos vaivenes ajenos a su rendimiento. Después de caer 22-4 ante Urretabizkaia en semifinales del Serie B en 2018, irrumpe con fuerza en Primera al año siguiente: 2019. Supera 22-11 precisamente a Zabala, 22-6 a Agirre y 22-10 a Rezusta antes de caer en cuartos de final a manos de Elezkano II por 22-13. A sus 20 años, emerge como opción de futuro para la modalidad.

Campeón en Segunda

Sin embargo, para la edición de 2020, ya en pandemia, Aspe se inclina por Irribarria, Ezkurdia, Altuna III, Elezkano II, Darío y Jaka. Tampoco le hace sitio en 2021 y el propio Etxeberria toma la determinación de participar en el Serie B e intentar ganarse una plaza en Primera por derecho propio, por reglamento. Quiere hablar, y sobre todo actuar, en la cancha. Como aprendió de pequeño. Dicho y hecho. Derrota por este orden a Zubizarreta III, Salaberria y Egiguren V. Campeón y a Primera.

Pero ni por esas entra en el cuadro final en 2022. La empresa organiza una previa entre Darío y Peio Etxeberria en Oñati. Gana 22-2 el pelaire. Vuelta a empezar para el de Zenotz. Juega en 2023 y accede a la liguilla de cuartos tras batir a Alberdi. Aspe cuenta de nuevo con él para 2024 e incluso anuncia su presencia. Pero a última hora Fernando Vidarte hace un hueco a Zabaleta y sacrifica a Etxeberria. Venían de ganar juntos el Campeonato de Parejas pocas horas antes.

«La falta de tiempo entre el final del Campeonato de Parejas y el inicio del Manomanista ha sido año tras año un impedimento para organizar previas con nuestros pelotaris, que además han obtenido buenos resultados», justifican desde la dirección de Aspe.

El Campeonato del Cuatro y Medio ha sido otra cosa. Desbancado por Peña II en semifinales del Serie B en 2018, subió a Primera en 2019 y nunca ha bajado de cuartos de final. Indiscutible, es semifinalista fijo desde 2021 y va a disputar su tercera final seguida.

Otra cuestión es el Campeonato de Parejas. La próxima será su cuarta participación. La fuerte competencia retrasó su incorporación como titular hasta la edición de 2023. Ha jugado con Rezusta, Zabalea (campeones en 2024) y Martija. Durante mucho tiempo se movió a caballo entre los teloneros y los estelares.

Pero el Masters CaixaBank, como el Manomanista, ha deparado situaciones curiosas a Peio. Se estrenó acompañado de Albisu en 2021. Cayó lesionado en Zarautz con una luxación leve en la articulación acromioclavicular del hombro izquierdo. Un mes de baja. No contaron con él ni en 2022 ni en 2023 y recuperó la titularidad en 2024. Pero el pasado verano le relegan al Serie B.

El de Zenotz nunca se rinde. Con Morgaetxebarria de zaguero, pone en pie la pareja después de tres derrotas, alcanza la final y arrincona en las cuerdas nada menos que a Darío y Eskiroz. Otra reivindicación más. Peio Etxeberria se levanta siempre.