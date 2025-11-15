Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Peio Etxeberria, en el Bizkaia, sede mañana de la final. Yvonne Iturgaiz

Pelota- Campeonato del Cuatro y Medio

Peio Etxeberria se levanta siempre

Descabalgado dos veces del Manomanista y relegado al Masters Serie B este verano, el de Zenotz reacciona con espíritu combativo a cada golpe

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:57

«Al principio, cuando te pasa parece que el mundo te va a comer. No ves salidas. Eso te llega, y te llega. Pero si ... tienes ilusión por algo o quieres ser alguien, te echas la mochila a la espalda, sigues como sea y acabas saliendo». La declaración de principios corresponde a Peio Etxeberria, en capilla para disputar este domingo en Bilbao la final del Campeonato del Cuatro y Medio frente a Javier Zabala. Le sirve tanto para la pelota como para la vida personal.

