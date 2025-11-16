Peio Etxeberria: «Me he centrado mucho en mí y por eso ha venido la txapela»

Peio Etxeberria compareció este domingo con la misma serenidad que exhibió en la cancha durante todo el partido, aunque reconoció que «al principio estaba agarrotado. ... Los primeros tantos han sido muy duros pero le he dado la vuelta y luego me lo he tomado con más tranquilidad».

El de Zenotz reconoció que en un partido de este tipo, saber controlar los nervios es clave: «Esto era una final, no era un partido normal e iba a haber tensión y nervios», manifestó. «No es lo mismo jugar ante 1.000 que ante 3.000. La gente te pone la piel de gallina, se juntan muchas emociones. Hasta ahora me había venido grande y me he tenido que acostumbrar. Crero que es para estar muy feliz», valoró. «Sin quitarle mérito a Javi, supongo que le habrá pasado factura la tensión. Él decía que se venía arriba con esto, pero esto es un peaje que hay que pagar».

«La primera final pasó sin darme cuenta», recordó. «El año pasado competí, pero hubo momentos en los que le di alas a Unai y no podía volver a cometer esos errores», señaló Etxeberria parra quien el favoritismo que le otorgaba la cátedra «había que demostrarlo esta tarde».

Peio ha trabajado mucho el aspecto psicológico hasta alcanzar esta txapela: «Llevo diez años trabajando con gente el tema de la concentración, que me parece muy importante. Ni contra Erik era el derrotado ni ahora soy alguien especial. Soy alguien normal en el día a día. Me he centrado mucho en mí y por eso ha venido la txapela. En otras ocasiones me veía con la txapela en el previo», recordó. «Me está viniendo muy bien el trabajo de estos últimos meses así que a seguir trabajando, que es la ley de mi vida».

La triple corona

Con una txapela del Parejas y esta del Cuatro y Medio, el reto pasa por integrar el club de los pelotaris que lucen la triple corona. Le queda el Manomanista: «Lo intentaré todos los días. Solo el trabajo está en mi cabeza y si lo consigo estaré muy contento».

Explicó la diferencia de esta victoria con la que logró junto a Zabala: «La sensación es increíble. Entonces estaba con Jose, no estaba solo. Han teido que pasar dos finales hasta saber que es esto. Tenía un sueño y lo he conseguido».

Se le cuestionó sobre las claves del partido. «Lo tenía claro. Tenía que hacer lo que estaba haciendo: confiar en mí y pensar en mí. Javi es un buen chaval, pero hasta ahí. Si pensaba mucho en Javi me iba a pasar por encima»:

Tras este éxito, se acordó de la gente importante en su vida: «Me acuerdo especialmente de mi abuelo. También de toda esa gente que estuvo cuando faltó mi padre, que fueron momentos muy duros. Gente que te lleva a entrenar, Serafín y Miguel. Y lógicamente me he acordado de mi padre, con el que siempre veía las finales en casa y las vivíamos con una emoción increíble. Viéndome ahora aquí sé que no habría persona más feliz en el mundo y ahora me acuerdo de él».