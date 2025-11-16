Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Etxeberria levanta el puño tras llevarse la final. Ignacio Pérez
Cuatro y Medio

Peio Etxeberria: «Me he centrado mucho en mí y por eso ha venido la txapela»

El pelotari navarro reconoce que en las dos finales perdidas tuvo que «pagar un peaje» y asegura que ya piensa en pelear por el Manomanista

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:15

Comenta

Peio Etxeberria compareció este domingo con la misma serenidad que exhibió en la cancha durante todo el partido, aunque reconoció que «al principio estaba agarrotado. ... Los primeros tantos han sido muy duros pero le he dado la vuelta y luego me lo he tomado con más tranquilidad».

