Laso renuncia a defender la txapela del Cuatro y Medio

Tres meses y medio desde su operación de rodilla no han sido suficientes para que Unai Laso esté en condiciones de defender la txapela del ... Cuatro y Medio. El pelotari de Bizkarreta renuncia a jugar el Campeonato que empezará la próxima semana y continuará adelante con el proceso de rehabilitación y fortalecimiento.

Unai Laso pasó por el quirófano el 13 de junio en Vitoria para solucionar una tendinopatía rotuliana en la rodilla derecha que arrastraba desde unos meses antes y le impedía rendir al máximo. La operación corrió a cargo de los doctores Mikel Sánchez y Nico Fiz.

El pelotari, cuyo último partido fue la semifinal del Manomanista perdida frente a Jokin Altuna el 17 de mayo en el Atano III, ha seguido las pautas marcadas por los doctores con la esperanza de ponerse a punto para el Cuatro y Medio, al que de todas maneras iba a llegar con el tiempo justo y sin rodaje. De hecho, lleva cuatro meses fuera de las canchas.

Peña II, listo

Finalmente no será posible y su próximo objetivo será estar en condiciones para el inicio del Campeonato de Parejas en la segunda quincena de noviembre. Quedan poco menos de dos meses.

La baja de Laso supone un contratiempo importante para Baiko, también a la espera de que Jon Ander Peña reaparezca tras la rotura de fibras en el recto interno del muslo derecho sufrida a finales de agosto. Aunque no ha jugado desde entonces, ha retomado los entrenamientos de frontón y, gracias a su condición de cabeza de serie, dispone todavía de dos semanas para alinearse en el Campeonato del Cuatro y Medio.

La promotora vizcaína tiene en principio a Peña II, Artola, Jaka, Larrazabal, Zubizarreta III y Bakaikoa, este en su condición de campeón del Serie B en 2024. Además del tolosarra, alguno de ellos partirá como cabeza de serie junto a Peio Etxeberria y Altuna III, porque corresponde a la empresa del pelotari que causa baja antes del inicio de la competición ocupar esa plaza. Es probable que el Cuatro y Medio se presente el lunes en Bilbao.