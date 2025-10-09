Jon Ander Peña: «No siento ninguna molestia pero...»

Jon Ander Peña es por méritos propios uno de los principales aspirantes a la txapela del Cuatro y Medio. Su reciente victoria dentro de ... la distancia en el Torneo San Fermín, así como sus buenos resultados en la 'jaula' le avalan. El problema para el tolosarra es que no ha llegado a este campeonato en su mejor momento. Una rotura fibrilar en el recto interno de la pierna derecha mientras disputaba la semifinal del Torneo Donostia Hiria a finales de agosto, le mantuvo parado prácticamente un mes y no regresó al frontón hasta finales de septiembre sustituyendo a Artola en la feria de San Mateo. Aquel fue el primero de los tres partidos que ha disputado antes de que el sábado haga su debut en el Cuatro y Medio enfrentándose a Altuna III en el frontón Bizkaia.

«Llego bien», comienza diciendo cuando se le pregunta sobre su estado físico, pero rápidamente puntualiza. «Con llegar bien quiero decir que no siento ninguna molestia de la rotura que tuve, que estoy entrenando normal, que estoy entrenando bien, pero sí que me habría gustado llegar con mejores sensaciones en el frontón», matiza. «Estoy jugando y entrenando sin ningún miedo. He olvidado la lesión. Pero el pelotari quiere llegar a ese puntito que queremos tener siempre y eso todavía lo tengo que pulir un poco», reconoce. «He jugado tres partidos, dos un poco seguidos. Ha sido una vuelta un poco rara, con partidos poco comunes, pero estoy contento», termina diciendo.

Su preparación para afrontar la distancia no ha sido tampoco la deseada: «Frontón específico para el Cuatro y Medio no he hecho demasiado, apenas un par de sesiones. Es verdad que me he visto bastante bien, pero siempre se dice que la competición es distinta, así que habrá que ver qué tal».

En estas circunstancias lo más deseable habría sido enfrentarse a un rival menos exigente que Altuna III para ir ganando esa confianza e ir recuperando esas buenas sensaciones de las que ahora adolece, pero entrar directamente en la liguilla de cuartos de final obliga a comenzar con el pie apretando a fondo el acelerador. «Fuese quien fuese el rival iba a ser un partido complicado. En una liguilla así es lo que hay. Jokin estará a su nivel y será un partido muy complicado, aunque yo creo en mis opciones e iré a ganar», avanza.

Lo cierto es que Altuna III también arrastra unas molestias en la cara interna del muslo derecho que le obligaron a suspender su partido el pasado fin de semana en Soria, aunque el tolosarra le resta importancia. «Todos andamos justos de algo. Vi que dejó el partido que tenía el fin de semana pasado, pero seguro que es por precaución y no porque esté mal. Yo al menos espero un partido muy duro», señala Peña II.

Ambos ya saben lo que es enfrentarse. Lo han hecho en dos ocasiones en la distancia y en ambas salió victorioso el de Amezketa. Le venció por 22-11 en el Astelena en la liguilla de cuartos del Cuatro y Medio de 2023 y por un ajustado 22-21 en la final del Torneo San Fermín de 2024. ¿Sirve de algo ese último precedente?: «No lo sé. Creo que no llegamos ni uno ni otro en el mismo punto», dice Peña II. «Los partidos anteriores pueden servirte para saber por dónde puede ir el juego, pero luego pueden pasar muchas cosas».

«Será un grupo muy duro»

Bakaikoa y Zabala, dos debutantes, completan un Grupo A en el que tanto él como Altuna III son los favoritos para acceder a las semifinales. Sin embargo el delantero guipuzcoano avisa del peligro de los otros dos rivales: «Será un grupo muy duro. Bakaikoa le ha ganado a Artola. Todo el mundo dice que le sorprende esa victoria, pero Joanes es un pelotari que juega mucho a pelota y más en el cuatro y medio. Parece que es un pelotari de Segunda, que está lejos de los de Primera, pero no es así. Es un pelotari muy duro y en los individuales juega muchísimo. Y a Zabala ya le sufrí en julio. Es un pelotari con muchísima potencia y muchísimo poder en las dos manos y sujetarle será complicado», analiza.

Así que bien sea por cautela o por el estado en el que ha llegado a este Cuatro y Medio, Peña II prefiere afrontar este campeonato sin más expectativas que el día a día: «Mi intención es ganar al pelotari que se me ponga enfrente. No pienso en la siguiente ronda ni mucho menos. Pienso únicamente en este primer partido. Quiero ganar y llegar lo más lejos posible, pero lo primero es el primer partido».