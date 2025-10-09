Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Ander Peña volverá a medirse el sábado en el Bizkaia a Altuna III en la primera jornada de la liguilla de cuartos del Cuatro y Medio. Gorka Estrada
Pelota

Jon Ander Peña: «No siento ninguna molestia pero...»

El tolosarra abre la liguilla el sábado en Bilbao ante Altuna III con la lesión «olvidada», aunque reconoce que le habría gustado llegar «con mejores sensaciones»

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:35

Comenta

Jon Ander Peña es por méritos propios uno de los principales aspirantes a la txapela del Cuatro y Medio. Su reciente victoria dentro de ... la distancia en el Torneo San Fermín, así como sus buenos resultados en la 'jaula' le avalan. El problema para el tolosarra es que no ha llegado a este campeonato en su mejor momento. Una rotura fibrilar en el recto interno de la pierna derecha mientras disputaba la semifinal del Torneo Donostia Hiria a finales de agosto, le mantuvo parado prácticamente un mes y no regresó al frontón hasta finales de septiembre sustituyendo a Artola en la feria de San Mateo. Aquel fue el primero de los tres partidos que ha disputado antes de que el sábado haga su debut en el Cuatro y Medio enfrentándose a Altuna III en el frontón Bizkaia.

