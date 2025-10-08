Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bakaikoa, Larrazabal y Zabala debutan por vez primera en la liguilla de cuartos de final del Cuatro y Medio. DV
Pelota

Tres debutantes en la liguilla ante el poder establecido

Zabala, Bakaikoa y Larrazabal se estrenan en esta ronda ante cinco rivales que han sido fijos en las últimas ediciones del Cuatro y Medio

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:51

Comenta

Javier Zabala, Joanes Bakaikoa e Iker Larrazabal son las tres caras nuevas de esta liguilla de cuartos de final del Cuatro y Medio. Los ... tres debutan en esta ronda y lo hacen acompañados de cinco pelotaris que representan el poder establecido en el acotado, a pesar de la ausencia de Unai Laso por lesión. Altuna III suma cuatro txapelas por tres de Ezkurdia. Jaka, Peio Etxeberria y Peña II aún no se han calado ninguna, pero han sido subcampeones y, en el caso del tolosarra, reciente campeón de la distancia en el Torneo San Fermín. Altuna III y Peio Etxeberria han alcanzado la liguilla los últimos cinco años, mientras que Jaka, Ezkurdia y Peña II han estado en cuatro de las cinco últimas ediciones. Les sobra experiencia.

