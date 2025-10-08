Tres debutantes en la liguilla ante el poder establecido

Javier Zabala, Joanes Bakaikoa e Iker Larrazabal son las tres caras nuevas de esta liguilla de cuartos de final del Cuatro y Medio. Los ... tres debutan en esta ronda y lo hacen acompañados de cinco pelotaris que representan el poder establecido en el acotado, a pesar de la ausencia de Unai Laso por lesión. Altuna III suma cuatro txapelas por tres de Ezkurdia. Jaka, Peio Etxeberria y Peña II aún no se han calado ninguna, pero han sido subcampeones y, en el caso del tolosarra, reciente campeón de la distancia en el Torneo San Fermín. Altuna III y Peio Etxeberria han alcanzado la liguilla los últimos cinco años, mientras que Jaka, Ezkurdia y Peña II han estado en cuatro de las cinco últimas ediciones. Les sobra experiencia.

Justo lo que les falta a Zabala, Bakaikoa y Larrazabal, aunque los tres han dado sobradas muestras de su calidad en la 'jaula', donde se desenvuelven a las mil maravillas.

Iker Larrazabal fue subcampeón de la distancia del campeonato Serie B en 2024, cayendo en la final precisamente ante Bakaikoa. En el Torneo San Fermín del cuatro y medio derrotó con claridad a Jaka en Muskiz por 22-7, y ambos comparten grupo junto a Ezkurdia, al que ya derrotó en el Manomanista, y Peio Etxeberria. «Para mí es un sueño estar en la liguilla», confesó el delantero alavés tras dejar en la cuneta a Zubizarreta III, su verdugo en la anterior edición. «Espero adaptarme bien y llegar a las semifinales», manifestó ambicioso Larrazabal que se estrenará qel viernes ante Ezkurdia en el Gurea de Azkotia, el mismo escenario de aquel triunfo en el mano a mano. «A ver si esta vez podemos repetir aquella victoria», deseó.

Altuna III (4) y Ezkurdia (3) han sido campeones en la distancia mientras Jaka, Peña II y Peio Etxeberria han sido subcampeones

Javier Zabala viene avalado por su reciente subcampeonato del cuatro y medio en el Torneo San Fermín, donde perdió la final ante Peña II, con el que ahora comparte grupo. Elordi le cerró la puerta de la liguilla el pasado año al superarle con claridad (22-7) en el Beotibar de Tolosa, pero su agónico triunfo el pasado sábado ante Darío se las ha abierto de par en par. «Cuesta mucho meterse en unos cuartos», señaló. «Ahora en la liguilla tengo unos partidos bonitos y a ver cómo respondemos», dijo.

En el torneo San Fermín demostró su enorme nivel en la distancia. Eliminó primero a Darío (22-7) en Segura, luego a Altuna III en Mungia (22-19) y a Peio Etxeberria en el Atano III (22-13) antes de perder en la final ante Peña II (22-20) un partido que tenía encarrilado.

«Para mí es un sueño estar en esta liguilla», dice Larrazabal mientras que a Bakaikoa le hace «una ilusión terrible»

Su problema será esa mano derecha que le tiene a maltraer de un tiempo a esta parte y que aunque no le está impidiendo jugar, sí que le está condicionando durante los partidos. La siguiente prueba será el domingo en Lekunberri ante el sorprendente Bakaikoa.

Porque para sorpresas, la presencia del delantero de Etxarri Aranatz que a sus 28 años ha alcanzado por primera vez esta ronda después de haber ganado la txapela de la distancia en el Serie B en 2018, 2021 y 2024. Sorpresa por ser la primera vez pero sobre todo por lograr su clasificación ante Artola, que le había derrotado en sus tres enfrentamientos anteriores en la distancia y en Alegia, en su casa. «Ganar a uno de los mejores pelotaris que hay ahora mismo como es Iñaki es motivante», reconoce. «Me supe adaptar mejor que él, sobre todo en la segunda mitad del partido y pude ganar», recuerda. «Me hace una ilusión terrible estar en la liguilla. Era mi objetivo».

Dos triunfos relevantes

Siempre competitivo y correoso, el navarro se desenvuelve de maravilla en el acotado, donde ya fue capaz de derrotar en 2019 a Unai Laso (22-18) y Aimar Olaizola (22-18) dentro del torneo San Fermín.

Su duelo inicial ante Zabala hará que el ganador de ese partido dé un paso muy importante para tratar de colarse en las semifinales. Tanto ellos dos como Larrazabal tienen argumentos de sobra.