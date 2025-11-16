Javier Zabala: «Con esa tacada me he salido de lo que tenía que hacer»

Javier Zabala llegó este domingo a la sala de prensa con el rostro de quien ha visto cerca la gloria. Decepcionado, resumió así el partido: « ... Hemos empezado disputados. Los dos necesitábamos esos tantos duros para ir entrando en juego. Luego él ha acertado mucho del 2-4 al 10-.4. Yo estaba pendiente del ancho y él me metía por pared. No he encontrado recursos y si él lo hace bien es difícil encontrar respuesta al ritmo que pone y ha podido conmigo».

El de Logroño reconoció que durante la final «he perdido el guion de juego. Venía con una idea y con esa tacada me he salido de lo que tenía que hacer. He seguido sin cabeza, tirando sin rumbo fijo y cuando pierdes el sentido en una final, se te va».

Su objetivo era «hacerle jugar más de derecha. Mi padre me insistía en eso. Pero cada golpe de Peio me ponía en complicaciones, solo corría de un lado a otro y, una vez se me ha ido en el marcador, he perdido la confianza en mí. Mi derecha no ha funcionado muy bien y las que tocaba de zurda eran pelotas pasadas y no conseguía hacerle daño».

¿Qué es lo que no hizo durante el partido?: «No quitarle la iniciativa. En todo momento se me pomía por delante y no sabía salir de ahí. A veces le he tenido vendido, pero no sabía lo que hacer. Él se ha mantenido en la pared, en medio del frontón, y no le he jugado al ancho, que es donde hace menos daño a la hora de darle. Por más que me ha insistido mi padre, no he conseguido salir de ahí».

Primera final

Preguntado sobre cómo había vivido su primera final, Zabala explicó que «no es un día más. La gente, el frontón, aprietan mucho y si no estás cómodo en la cancha se te puede volver en la contra. Estás en un agujero y no puedes salir. En cualquier caso estoy agradecido de la gente que ha venido de La Rioja porque ha sido un día increíble».

No faltaron los elogios a su rival: «Peio tiene un nivel increíble, ha hecho méritos durante este campeonato y ha hecho una final perfecta», alabó.

«Jode perder una final», se sinceró. «Había mucha ilusión puesta en mí, gente que creía en mí. Ahora estoy jodido pero habrá que pensar en lo que hemos hecho para llegar hasta aquí, en lo que hemos mejorado y pensar también en lo que tenemos que mejorar para ganar la txapela».