Zabala se dispone a golpear la pelota en la final de este domingo en Bilbao. Ignacio Pérez
Cuatro y Medio

Javier Zabala: «Con esa tacada me he salido de lo que tenía que hacer»

El riojano admite la superioridad de Etxeberria y lamenta haberse salido de su plan tras pasar del 2-4 al 10-4

Bruno Parcero

Bruno Parcero

Bilbao

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:21

Comenta

Javier Zabala llegó este domingo a la sala de prensa con el rostro de quien ha visto cerca la gloria. Decepcionado, resumió así el partido: « ... Hemos empezado disputados. Los dos necesitábamos esos tantos duros para ir entrando en juego. Luego él ha acertado mucho del 2-4 al 10-.4. Yo estaba pendiente del ancho y él me metía por pared. No he encontrado recursos y si él lo hace bien es difícil encontrar respuesta al ritmo que pone y ha podido conmigo».

