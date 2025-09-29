Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los pelotaris participantes junto a los representantes institucionales y los patrocinadores. J. L.
Cuatro y Medio

Jaka será cabeza de serie, hay un Ezkurdia-Elordi en octavos y el saque se retrasa

Doce pelotaris, todos delanteros, optan a la txapela que se decidirá el 16 de noviembre en un frontón por determinar

Joseba Lezeta

Bilbao

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:33

Doce pelotaris, todos ellos delanteros, se disputarán desde este viernes y hasta el próximo 16 de noviembre la txapela del Cuatro y Medio, torneo ... que ha sido presentado esta mañana en el frontón Bizkaia de Bilbao. La presencia de Erik Jaka como cabeza de serie en sustitución del lesionado Unai Laso, retrasar el saque desde el cuatro al cuatro y medio y el traslado de las elecciones de material al mismo día del partido han sido las principales novedades de un campeonato cuyas semifinales se jugarán en el Atano III y en el Ogueta y que tiene pendiente de conocer el escenario de la final.

