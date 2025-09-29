Jaka será cabeza de serie, hay un Ezkurdia-Elordi en octavos y el saque se retrasa

Doce pelotaris, todos ellos delanteros, se disputarán desde este viernes y hasta el próximo 16 de noviembre la txapela del Cuatro y Medio, torneo ... que ha sido presentado esta mañana en el frontón Bizkaia de Bilbao. La presencia de Erik Jaka como cabeza de serie en sustitución del lesionado Unai Laso, retrasar el saque desde el cuatro al cuatro y medio y el traslado de las elecciones de material al mismo día del partido han sido las principales novedades de un campeonato cuyas semifinales se jugarán en el Atano III y en el Ogueta y que tiene pendiente de conocer el escenario de la final.

Durante la presentación se ha realizado el sorteo de los emparejamientos de los octavos de final que ha deparado como choque inicial el Artola-Bakaikoa que se jugará en Alegia este viernes. Ese mismo día, pero en Zalla, se disputará la que probablemente es la eliminatoria más fuerte, la que enfrenta a Ezkurdia y Elordi. El sábado en Soria se jugará el derbi riojano entre Darío y Zabala, mientras que el domingo finalizará la ronda de octavos con el choque entre Larrazabal y Zubizarreta III en Eibar.

En la liguilla de cuartos de final esperan como cabezas de serie del Grupo A Altuna III y Peña II, a los que se les unirán los ganadores de las eliminatorias de Alegia y Soria. En el B figuran como cabezas de cartel Peio Etxeberria y Jaka en un grupo que completarán los vencedores en Zalla y Eibar.

CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO SERIE A Alegia (Viernes, 19.30 h.) Artola-Bakaikoa (1/8 de final Serie A)

Zalla (Viernes, 21.15 h.) Ezkurdia-Elordi (1/8 de final Serie A)

Soria (Sábado, 17.30 h.) Darío-Zabala (1/8 de final Serie A)

Eibar (Domingo, 17.30 h.) Larrazabal-Zubizarreta III (1/8 de final Serie A)

Los dos primeros de cada grupo jugarán las semifinales el 1 y el 2 de noviembre en el Atano III y el Ogueta, aunque no se sabe aún qué día concreto se jugará en cada frontón. La final está programada el domingo 16 en un escenario aún por determinar.

El partido entre Jaka y Peio Etxeberria dará inicio a la liguilla de cuartos en Villava, mientras que en el Bizkaia se enfrentarán Altuna III y Peña II. El Gurea de Azkoitia, Lekunberri, Amorebieta, el Atano III donostiarra y el Beotibar tolosarra serán los escenarios de los otros partidos de la liguilla

En esta edición el saque se retrasa del cuatro al cuatro y medio para restar trascendencia al disparo inicial, tal y como se realizara en el Torneo Bizkaia a modo de prueba en una medida que no gustó demasiado a los pelotaris entonces y que ahora han asegurado que no han sido consultados pese a que las empresas han comentado que la medida de ha consensuado con ellos.

Otra de las novedades es la eliminación entre semana de las elecciones de material para evitar los desplazamientos de los pelotaris. Estas se realizarán ahora 45 minutos antes de cada partido salvo la final.

Cuatro zagueros en el Serie B

También se ha conocido el cuadro del campeonato Serie B, con la presencia de cuatro zagueros. Este viernes en Alegia juegan Eskiroz y Morgaetxeberria, sustituto del lesionado Alberdi II. Ese mismo día, pero en Zalla, lo harán Murua y Lizeaga. El sábado en Soria se enfrentan Amiano y Exposito; y el domingo en el Astelena Rekalde ante Aldabe.

Agirre y Salaberria figuran como cabezas de serie en el Grupo A que completarán los ganadores en Zalla y Eibar; y Egiguren V y Senar estarán en el B junto a los vencedores en Alegia y Soria.

Las semifinales se jugarán el 31 de octubre en un frontón por determinar y la final será el sábado 8 de noviembre en el Beotibar de Tolosa.