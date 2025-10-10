Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Peio Etxeberria remata con la izquierda ante la mirada de Jaka en un duelo anterior. Miguel Osés
Cuatro y Medio

Jaka se adapta mejor y supera a Peio Etxeberria

El de Lizartza doblega al actual subcampeón haciendo valer su regularidad en un frontón bastante rápido

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:56

Comenta

Erik Jaka ha sumado su primer punto en la liguilla de cuartos tras superar a Peio Etxeberria en el Lorenzo Goicoa de Villava, que por ... primera vez acogió un partido de campeonato. El de Lizartza, que había perdido en sus dos últimos duelos en la 'jaula' frente al de Zenotz, ha hecho de la regularidad virtud y merced a su solidez ha doblegado a un rival que se ha adaptado peor que el guipuzcoano a las características de un frontón bastante rápido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  7. 7 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jaka se adapta mejor y supera a Peio Etxeberria

Jaka se adapta mejor y supera a Peio Etxeberria