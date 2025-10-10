Jaka se adapta mejor y supera a Peio Etxeberria

Erik Jaka ha sumado su primer punto en la liguilla de cuartos tras superar a Peio Etxeberria en el Lorenzo Goicoa de Villava, que por ... primera vez acogió un partido de campeonato. El de Lizartza, que había perdido en sus dos últimos duelos en la 'jaula' frente al de Zenotz, ha hecho de la regularidad virtud y merced a su solidez ha doblegado a un rival que se ha adaptado peor que el guipuzcoano a las características de un frontón bastante rápido.

El mejor ejemplo ha sido el saque, un arte que Peio Etxeberria domina pero en el que se ha visto superado por un Jaka que se ha anotado cuatro tantos con el disparo inicial. El de Lizartza ha hecho daño y eso le ha permitido dominar muchos peloteos e ir labrando una ventaja importante (8-2).

Enfrente, Peio Etxeberria no ha hecho daño ni con la volea ni con la izquierda, pese a lo cual ha logrado acercarse en el marcador gracias a algunos errores de su adversario (12-10).

Jaka 22 - 18 Peio Etxeberria Tiempo de juego: 53 minutos.

Pelotazos a buena: 252.

Tantos de saque: Jaka, 4; Peio Etxeberria, 2.

Faltas de saque: Jaka, 3; Peio Etxeberria, 0.

Pasas del cuatro y medio: Jaka, 0; Peio Etxeberria, 0.

Tantos en juego: Jaka, 12; Peio Etxeberria, 8.

Tantos perdidos: Jaka, 5; Peio Etxeberria, 6.

Marcador: 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 7-2, 8-2, 8-4, 11-4, 11-9, 12-9, 12-10, 14-10, 14-12, 16-12, 16-13, 19-13, 19-14, 21-14, 21-18 y 22-18.

Tantos de diez o más pelotazos: Ocho.

Botilleros: Aranguren, con Jaka y Gaskue, con Peio Etxeberria.

Incidencias: 700 espectadores.

No obstante, la regularidad de Jaka y su acierto en el remate le han hecho encarrilar un triunfo que se ha complicado tras una nueva falta de saque con el 21-15. Peio Etxeberria ha aprovechado su error para sumar tres tantos más y sembrar cierta incertidumbre en el frontón navarro, aunque a Jaka no le ha temblado el pulso y ha sabido cerrar el partido ante el subcampeón de las dos últimas ediciones del acotado.