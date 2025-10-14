La final del Cuatro y Medio se jugará en el Bizkaia: estos son los precios de las entradas

La final del Campeonato del Cuatro y Medio, cuya sede estaba pendiente de designación, tendrá lugar en el Bizkaia de Bilbao el domingo 16 de ... noviembre por la tarde. Baiko y Aspe han desvelado el frontón donde se pondrá en juego la txapela correspondiente a la presente edición.

También han fijado los precios de las entradas, que sufre un ligero incremento. Las localidades de cancha tienen dos precios: 123 euros las más próximas al frontis y 98 las más alejadadas. También hay localidades disponibles a 67, 52 y 41 euros en distintas zonas del recinto. Todas ellas se pondrán a la venta a través de internet a partir de este jueves.

Por otro lado, el Uarkape de Arrasate albergará el partido por el tercer puesto del Campeonato del Cuatro y Medio el domingo anterior a la final, el 9 de noviembre. Y el escenario de la final del Serie B será el Uranzu de Irun un día antes, el sábado 8.