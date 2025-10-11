Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ezkurdia remata de volea ante la mirada de Larrazabal en el Gurea de Azkoitia. José Mari López
Cuatro y Medio

A Ezkurdia le va el rock & roll

El de Arbizu supera a Larrazabal a base de ritmo y tira de oficio en el tramo final para sumar el primer punto en el Gurea azkoitiarra

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:05

A sus 34 años Joseba Ezkurdia es un viejo rockero y aplica a la perfección el dicho. Por él parece no pasar la edad y ... pese a que algunos comenzaban a dudar de sus posibilidades en la lucha individual por aquello del físico, al de Arbizu le sigue encantando el rock & roll porque es el ritmo al que mejor se mueve. Lo volvió a demostrar ayer en el Gurea de Azkoitia donde brilló con más fuerza cuanto más alto fue el ritmo que imprimió al partido. Sólo algún problema con la izquierda amenazó con hacerle desafinar, pero supo resolver el contratiempo tirando de oficio en el tramo final para salir del atolladero y superar a un Larrazabal siempre valiente pero al que le faltó aplomo en el tramo final.

