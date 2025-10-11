A Ezkurdia le va el rock & roll

A sus 34 años Joseba Ezkurdia es un viejo rockero y aplica a la perfección el dicho. Por él parece no pasar la edad y ... pese a que algunos comenzaban a dudar de sus posibilidades en la lucha individual por aquello del físico, al de Arbizu le sigue encantando el rock & roll porque es el ritmo al que mejor se mueve. Lo volvió a demostrar ayer en el Gurea de Azkoitia donde brilló con más fuerza cuanto más alto fue el ritmo que imprimió al partido. Sólo algún problema con la izquierda amenazó con hacerle desafinar, pero supo resolver el contratiempo tirando de oficio en el tramo final para salir del atolladero y superar a un Larrazabal siempre valiente pero al que le faltó aplomo en el tramo final.

Se había quejado antes del partido Ezkurdia del material, calificándolo de algo bajo. Él sabe mejor que nadie lo que le conviene. Mientras las pelotas mantuvieron su brillo inicial, no se notó demasiado, pero conforme el duelo fue avanzando, y sobre todo con alguna pelota de Larrazabal algo más lenta, el delantero de Aspe sufrió.

Su puesta en escena fue fantástica. Ezkurdia le metió mucho ritmo al partido y no dejó que Larrazabal entrara de aire (5-1). El de Amurrio recuperó el saque tras mandar el navarro una pelota al colchón inferior y aprovechó su saque para hacer daño y recortar distancias (5-4).

Ezkurdia 22 - 19 Larrazabal Tiempo de juego: 60 minutos y 56 segundos.

Pelotazos a buena: 293.

Tantos de saque: Ezkurdia, 3 Larrazabal, 5.

Faltas de saque: Ezkurdia, 0. Larrazabal, 2.

Pasas del cuatro y medio: Ezkurdia, 0. Larrazabal, 0.

Tantos en juego: Ezkurdia, 13. Larrazabal, 8.

Tantos perdidos: Ezkurdia, 6. Larrazabal, 4.

Marcador: 0-1, 5-1, 5-4, 7-4, 7-5, 10-5, 10-8, 11-8, 11-10, 12-10, 12-14, 15-14, 15-15, 20-15, 20-17, 21-17, 21-19 y 22-19.

Tantos de diez o más pelotazos: Once (siete de Ezkurdia y cuatro de Larrazabal).

Momios de salida: 100 a 70 a favor de Ezkurdia.

Botilleros: Mattin Ezkurdia se encargó de dirigir a su hermano Joseba y Koldo Iriarte estuvo junto a Larrazabal.

Incidencias: Frontón Gurea de Azkoitia. Unos 500 espectadores. En el Serie B, Senar superó por 20-22 a Aran guren, que remontó un 6-15 para ponerse 19-17. Se cruzaron 282 pelotazos en algo más de 48 minutos.

Sin embargo siguió siendo Ezkurdia quien marcó un ritmo endiablado que a Larrazabal le costó seguir. Su problema fue que las pelotas se fueron desgastando y que su zurda comenzó a fallarle. «Búscale la izquierda», insistía una y otra vez Koldo Iriarte, botillero de Larrazabal.

El alavés encontró ahí un filón y logró ponerse por delante (12-14), pero una falta de saque devolvió la iniciativa a Ezkurdia y con 15-15 tiró de repertorio. Dos voleas poderosas, un gancho precioso, una dejada al ancho y un tanto de saque le permitieron despegarse (20-15), pero Larrazabal se negó a entregar la cuchara. Con su último tanto de saque puso el 21-19, pero en otro tanto de ritmo endiablado mandó la pelota al colchón inferior. Demasiado rock & roll.