José Mari López
Pelota-Campeonato del Cuatrro y Medio

Ezkurdia gana 22-9 y se acerca a semifinales

El de Arbizu rompe el partido gracias a una tacada de trece tantos a partir del 9-9

Josea Lezeta

Villabona

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:28

Joseba Ezkurdia ha dado un paso de gigante hacia las semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio al superar 22-9 a Erik Jaka en ... el partido del grupo B de este viernes en Villabona. Una tacada de trece tantos ha permitido al de Arbizu escaparse de un rival que le ha aguantado hasta el 9-9. El amplio resultado ayudaría a Ezkurdia en caso de triple empate a dos puntos.

