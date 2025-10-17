Ezkurdia gana 22-9 y se acerca a semifinales
El de Arbizu rompe el partido gracias a una tacada de trece tantos a partir del 9-9
Josea Lezeta
Villabona
Viernes, 17 de octubre 2025, 22:28
Joseba Ezkurdia ha dado un paso de gigante hacia las semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio al superar 22-9 a Erik Jaka en ... el partido del grupo B de este viernes en Villabona. Una tacada de trece tantos ha permitido al de Arbizu escaparse de un rival que le ha aguantado hasta el 9-9. El amplio resultado ayudaría a Ezkurdia en caso de triple empate a dos puntos.
Ls zurda de Ezkurdia ha funcionado esta vez mejor que la de Jaka, quien no ha acertado a cruzar ninguno de sus ganchos. De hecho, ha terminado con solo dos tantos de jugada por doce de Ezkurdia, quien ha movido rápido la pelota y ha abierto ángulos.
En el telonero de parejas, Darío y Gabirondo han podido 22-14 con Zubizarreta III y Ugartemendia.
