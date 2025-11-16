Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Aficionados riojanos en el frontón Bizkaia. Ignacio Pérez
Cuatro y Medio

Etxeberria agua el rioja

La exhibición del campeón de Zenotz apaga los ánimos de la bulliciosa afición riojana, que tendrá que seguir esperando por una txapela individual

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:29

Comenta

Peio Etxeberria aguó este domingo el rioja y apagó el ánimo y el entusiasmo de la numerosa y bulliciosa afición riojana, gran protagonista de las ... horas previas y durante la disputa de la final por una txapela que tendrán que seguir esperando. Y ya van 17 años desde que Titín III ganara la final del Cuatro y Medio.

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  3. 3

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  4. 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  5. 5

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  6. 6 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  7. 7 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  8. 8 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  9. 9 «Sigo viendo a los perros que mataron a Lur en Errenteria»
  10. 10 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia

