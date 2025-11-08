Beñat Senar: «Todavía no estoy en la pelea por una de las plazas de titular en el Parejas»

Beñat Senar (Ataun, 24 años) está a una victoria de calarse su primera txapela como profesional. Lo hará si gana a Unai Amiano en la ... final del Campeonato del Cuatro y Medio Serie B de esta tarde en el Uranzu de Irun, que rozará el lleno (ETB1, 17.30). El ataundarra compite además en la parrilla televisiva con su tía Emma García, quien a la misma hora conduce en Tele 5 el programa '¡Fiesta!'.

– Es su primera final oficial, pero no la primera en el campo profesional.

– He disputado dos de parejas en torneos de Serie B del verano. He perdido ambas, la primera en Bilbao contra Murua-Bikuña y la segunda en Logroño frente a Elordi-Gabirondo. Esta vez no me puse la final como meta. Cuando empecé a jugar, sin embargo, vi que podía entrar en la disputa por la txapela. En la liguilla gané a Egiguren V después de un bajón. Posteriormente me han salido partidos redondos ante Amiano y Murua.

– Desde joven ha destacado mano a mano en toda la cancha y su primer gran resultado llega en el cuatro y medio.

– En aficionados hay más torneos y competiciones individuales en toda la cancha que en el acotado. Por eso había jugado muy poco en esta distancia, en la que gané el Master Kaiola de Amorebieta. Entonces superé en la final a Igoa. También me clasifiqué para la final en el Olazar de Zaldibar tras eliminar a Hormaetxe y tuve que renunciar a la final por mal de manos.

– Destacaba por la derecha y ahora llama la atención la fe con la que va en busca del aire de zurda.

– Siempre he tenido confianza en mi izquierda, aunque me ha costado trasladarla de los entrenamientos a los partidos. Ya hace un par de años que lo hago con mayor frecuencia. Influyen las rachas de juego, cuánto taco te pones... En estos momentos estoy con confianza. Tal y como se juega hoy en día en el cuatro y medio, tienes mucho que perder si das un paso atrás. Ayuda elegir el momento oportuno para ir hacia delante.

– ¿Cómo se mejora el gancho?

– Es una jugada clave y la entrenamos a menudo en sesiones técnicas. Llevo años en ello. Normalmente, alternamos el gancho y la parada al txoko en series de diez. El número total depende de cuánto se te cargue la mano. Me está funcionando y ayuda a subir el nivel de tu juego.

– Se encuentra en la final con Amiano, un recién debutado. ¿Coincidieron en aficionados?

– Nunca. Le llevo tres años y no habíamos sido rivales hasta que subió a profesionales en septiembre. Desde entonces hemos coincidido en dos partidos de parejas, en Logroño y Briones, y en la liguilla del Cuatro y Medio. Es un pelotari fuerte con poder en la zurda que le está tomando la medida a la categoría. Le da mucho de abajo hacia arriba, pero también de costado.

– ¿Qué tal el saque desde el cuatro y medio?

– Tenía dudas al principio. Aunque no haya logrado muchos tantos directos, me ha ido bien.

– ¿Conoce el Uranzu?

– He jugado dos veces allí, la primera hace dos años y la segunda en el telonero del festival en el que debutó Amiano. Aquel día me salió un partido bonito. Negro, tiene salida de frontis. El gancho no corre tanto como en el Beotibar o en el Astelena.

– Ha estado más lejos que ahora de los delanteros de Primera de su empresa.

– Cuando subes tu nivel, te acercas a ellos. Lógico. Ahora bien, todavía no estoy en la pelea por una de las cuatro plazas de delantero titular en el Campeonato de Parejas.

– Rindió bien en las tres suplencias de la pasada edición.

– Me llamaron y fui con mucho respeto al frontón. Mariezkurrena II me dio confianza. En Eibar jugamos contra Laso-Iztueta.

– Ha echado cuerpo.

– Hago mucho físico y dedico tiempo a la preparación. Voy al centro Atxiki de Lazkao, donde me lleva Unai Bereziartu. Hacemos trabajo de fuerza, de velocidad... Empecé con mayor seriedad hace dos años y medio, cuando firmé el precontrato con Baiko, seis meses antes de mi debut. Antes empezaba, lo dejaba...

– Además de jugar a pelota, está empleado en la empresa Euler de Zaldibia, que fabrica equipos y sistemas de bombeo. ¿Le da tiempo para todo?

– Voy tres horas al día y la jornada flexible me ayuda a organizarme bien y compaginarlo con la pelota, el fisio, el masajista. Estudié Ingeniería Mecánica en Goierri Eskola. Durante la semana estoy ocupado, pero encuentro espacio para estar con los amigos.

– No le quedará mucho tiempo para otras aficiones...

– Comparto cuadrilla de caza con Jon Ander Albisu y cuando podemos vamos a batidas de jabalí.