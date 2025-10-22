Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Altuna III, en el partido contra Bakaikoa del pasado sábado en el Astelena. Félix Morquecho
Pelota-Campeonato del Cuatro y Medio

Altuna III suspende para el sábado y Zabala se clasifica para semifinales

El reglamento concede una victoria por 22-0 al riojano, inalcanzable en consecuencia para Bakaikoa y Peña II

Joseba Lezeta

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:01

Comenta

Jokin Altuna no acaba de recuperarse de las molestias en la zona de los aductores de una de sus piernas y renuncia a disputar ... el partido de la tercera jornada de la liguilla del Campeonato del Cuatro y medio que debía enfrentarle a Javier Zabala este sábado en el Beotibar de Tolosa. Ante la suspensión del amezketarra, el reglamento de la competición concede la victoria por 22-0 al riojano, quien de esta manera logra el pase para semifinales.

