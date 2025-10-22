Altuna III suspende para el sábado y Zabala se clasifica para semifinales

Jokin Altuna no acaba de recuperarse de las molestias en la zona de los aductores de una de sus piernas y renuncia a disputar ... el partido de la tercera jornada de la liguilla del Campeonato del Cuatro y medio que debía enfrentarle a Javier Zabala este sábado en el Beotibar de Tolosa. Ante la suspensión del amezketarra, el reglamento de la competición concede la victoria por 22-0 al riojano, quien de esta manera logra el pase para semifinales.

Este punto, sumado al que cosechó el domingo en el propio Beotibar, hace a Zabala inalcanzable para los otros dos pelotaris del grupo, Bakaikoa y Peña II. De hecho, un triple empate en caso de que el de Etxarri supere al tolosarra el domingo en Bilbao acabaría con el de Logroño en primera posición, Altuna III segundo y Bakaikoa, tercero y sin billete para seguir en liza.

De cualquier manera, Zabala obtendrá la primera plaza, mientras que la segunda corresponderá a Altuna III, lo cual determinará los cruces de semifinales.

Altuna III arrastra molestias en el cuádriceps que le afectan a los aductores desde los días previos al comienzo del Campeonato del Cuatro y Medio. Aunque le han impedido entrenarse, el campeón manomanista ha logrado victorias en la liguilla frente a Peña II y Bakaikoa, suficientes para asegurarse la presencia en semifinales. Confía en que dos semanas sean suficientes para ponerse en condiciones de afrontar el partido que da uno de los dos billetes para la semifinal.