Cestau experimenta el antídoto contra Fernández en Idiazabal

La incorporación de las mujeres dentro del cuatro y medio hoy a las 18.30 horas en el frontón Igarondo de Idiazabal constata que el ... presente Torneo Bankoa ABANCA-DV avanza hacia su tramo caliente. Cruzado el ecuador y cubiertas ocho de las quince funciones, comienzan los cuartos de final y entran en liza los cabezas de serie de las dos ramas de parejas.

Aizane Ibarrola (Pamplona, 2008) y Madalen Etxegarai (Oñati, 2005) protagonizan la primera eliminatoria de la jaula. La navarra posee una potente derecha de la que cada vez obtiene mayor provecho. La oñatiarra, más experimentada a pesar de su juventud, acaba de ganar el Hiru Hiriburuak al lado de Enara Gaminde. Tratará de frenar el ímpetu de la oponente.

En Idiazabal también hay ganas de ver en acción a Harkaitz Murua (Altzo, 2007), delantero precontratado por Aspe en el que los rectores de la empresa eibartarra han depositado parte de sus esperanzas de futuro. Bajo las directrices de Jokin Etxaniz, trata de mejorar su juego de aire para dar versatilidad a la chispa que exhibe a bote.

Harkaitz Murua, delantero precontratado por Aspe, centrará buena parte de las miradas en el partido de categoría promesas

En promesas forma pareja con Julen Salaberria (Goizueta, 2008), hermano gemelo de Markel, delantero clasificado la semana pasada en Leitza con Figueroa de compañero. Actuar de contrapunto de Murua al tiempo que deja de manifiesto sus virtudes debe ayudar a que crezca la dupla.

Tendrán enfrente a Beñat Pérez (Legazpi, 2008) y Aimar Segurola (Asteasu, 2007), quienes causaron buena impresión en su debut en Azkoitia. Crece la dificultad para ellos.

El plato fuerte de la tarde-noche llegará en el compromiso sénior. Joanes Cestau (Aduna, 2006) se estrena con los de arriba acompañado de Javi Cuairan (Cortes, 2001), zaguero de excelente zurda campeón en 2024 con Beñat Apezetxea de delantero.

Cestau –pelotari del Behar Zana en franca progresión, seguido de cerca por Baiko y autor de un buen Campeonato de Gipuzkoa– confía en el poder de su brazo derecho como antídoto para frenar a Jorge Fernández (Fuenmayor, 2002), autor posiblemente de la mejor actuación individual de la presente edición hace tres semanas en Azkoitia. Remató como los ángeles apoyado en el buen hacer de Unax Apeztegia (Elizondo, 2003), uno de los zagueros futuribles de Baiko junto a Landa y Sotil.