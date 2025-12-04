Cartelera de pelota: resultados de ayer y partidos de hoy
Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:31
RESULTADOS
Lekunberri
Memorial Guillermo Mazo. Tercer puesto juvenil. Nazabal, 18; Anzizar, 5. Finales. Cadete. Rekalde, 18; Ezkurra, 16. Juvenil. Baleztena, 10; Aldaz, 18.
HOY AFICIONADOS
Zaldibar
A las 9 de la noche. Olazar txapelketa. Cuatro y medio. Semifinales. Cestau contra Egurrola. Ituarte contra Murua.
SÁBADO AFICIONADOS
Atano III de Donostia
A las 4. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Semifinales. Cuatro y medio. Aizane Ibarrola contra Laia Salsamendi. Promesas. Murua y Julen Salaberria contra Nazabal y Okiñena. Sénior. Cestau y Cuairan contra Eñaut Lizeaga y Bernaola.