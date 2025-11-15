Cartelera de pelota: resultados de ayer y partidos de hoy
Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:26
RESULTADOS
Ataun
Zubizarreta III y Mariezkurrena II, 22; Senar y Albisu, 16.
Lanciego
Cuatro y medio. Amiano, 22; Rekalde, 17. Artola y Aranguren, 21; Darío y Rezusta, 22.
Bizkaia de Bilbao
Pala. Torneo. Julen Urkijo y Gaizka Pérez, 3; Endika y Silvestru, 0 (10-9, 10-8 y 10-6). Sangines, 2; Zarraga, 3 (7-10, 6-10, 10-5, 10-0 y 0-5).
Lezama
Promesas. Otaegi y Lopez, 10; Armaolea y Figueroa, 22. Primera. Uriarte y Elorz, 22; Gutiérrez y Canseco, 8.
Huarte
Cuatro y medio. Cuartos. Ongay, 6; Beñat Apezetxea, 22. Astiz, 20; Txoperena, 22.
Nájera
Cuatro y medio. Infantil. Ozaeta, 9; Iñarrea, 18. Cadete. Sáez de Asteasu, 18; Alberdi, 17. Ansola, 18; Petaca, 7. Promesas. Salinas, 22; Moto, 19.
Areta-Laudio
Cuatro y medio élite. Cuartos. Altuna, 22; Erkiaga, 19. Karregal, 22; Ruiz, 3.
Mutriku
Cesta. Campeonato de Euskal Herria élite. Finales. Gogenola y Aldazabal, 2; Ortiz de Mendivil y Otaño, 0 (15-5 y 15-11). Lekerika y Uranga, 1; Arrillaga y Argoitia, 2 (15-9, 8-15 y 4-5).
Abadiño-Tornosolo
Trinquete. Mano. Campeonato de Euskadi élite. Taberna y Otaduy, 2; Jamar y Aspuru, 0 (15-10 y 15-6). Larrañaga y Chiapusso, 2; Santamaría y Uribe, 0 (15-3 y 15-13).
HOY PROFESIONALES
Baños de Río Tobía
A las 5.30. Egiguren V y Gabirondo contra Salaberria y Eskuza. Altuna III y Loza contra Darío y Martija.
Olaberria
A las 6. Cuatro y medio. Ados. Olatz Ruiz de Larramendi contra Iturriaga. Mujika contra Arrastia.
Galarreta de Hernani
A las 4.30. Campeonato de Parejas. Segunda. Aiestaran hnos. contra Deskarga y Martirena. Primera. Jabalera y Juanenea contra Ezkurra II y Larrañaga. Aldabe y Zubiri contra Goikoetxea V y Azpiroz.
HOY AFICIONADOS
Doneztebe
A las 3. Bortz kirol. Karrikaburu contra Zabala.
MAÑANA PROFESIONALES
Bizkaia de Bilbao
A las 5. Elordi y Rezusta contra Laso e Iztueta. Cuatro y Medio. Final. Etxeberria contra Zabala.