Cartelera de pelota: resultado de ayer y partidos de hoy 6 de noviembre

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:35

RESULTADOS

Lekunberri

Memorial Guillermo Mazo. Juvenil. Cuatro y medio. E. Ijurko, 12; Baleztena, 18. Gorraiz, 16; Azanza, 18. I. Ijurko, 13; Bidart, 18. Otamendi, 13; Zubillaga, 18.

HOY AFICIONADOS

Zaldibar

A las 9 de la noche. Olazar txapelketa. Karregal y Elorz contra Hormaetxe y Ander Garmendia. Iker Egiguren y Bernaola contra Beñat Apezetxea y Santesteban.

Abadiño-Trinquete Tornosolo

A las 7. Mano. Campeonato élite. Aurrekoetxea y López de Calle contra Taberna y Otaduy.

MAÑANA AFICIONADOS

Idiazabal

A las 6.30. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Cuartos. Mujeres cuatro y medio. Ibarrola contra Etxegarai. Promesas. Murua y Julen Salaberria contra Pérez y Segurola. Sénior. Cestau y Cuairan contra Fernández y Apeztegia.