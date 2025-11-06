Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pelota

Cartelera de pelota: resultado de ayer y partidos de hoy 6 de noviembre

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:35

Comenta

RESULTADOS

Lekunberri

Memorial Guillermo Mazo. Juvenil. Cuatro y medio. E. Ijurko, 12; Baleztena, 18. Gorraiz, 16; Azanza, 18. I. Ijurko, 13; Bidart, 18. Otamendi, 13; Zubillaga, 18.

HOY AFICIONADOS

Zaldibar

A las 9 de la noche. Olazar txapelketa. Karregal y Elorz contra Hormaetxe y Ander Garmendia. Iker Egiguren y Bernaola contra Beñat Apezetxea y Santesteban.

Abadiño-Trinquete Tornosolo

A las 7. Mano. Campeonato élite. Aurrekoetxea y López de Calle contra Taberna y Otaduy.

MAÑANA AFICIONADOS

Idiazabal

A las 6.30. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Cuartos. Mujeres cuatro y medio. Ibarrola contra Etxegarai. Promesas. Murua y Julen Salaberria contra Pérez y Segurola. Sénior. Cestau y Cuairan contra Fernández y Apeztegia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  4. 4 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  5. 5

    Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores
  6. 6

    La frecuencia de Cercanías aumenta un 27% desde el viernes tras acabar la obra del túnel de Gaintxurizketa
  7. 7

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  8. 8 Nueva apertura en el centro comercial Niessen de Errenteria
  9. 9 Derbi de guante blanco en la grada e insultos a los vascos y Bultzada en El Sardinero
  10. 10 El plato guipuzcoano que Joseba Arguiñano define como «el más tradicional del País Vasco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cartelera de pelota: resultado de ayer y partidos de hoy 6 de noviembre

Cartelera de pelota: resultado de ayer y partidos de hoy 6 de noviembre