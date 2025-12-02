Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

PELOTA

Cartelera de hoy y resultados

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:04

RESULTADOS

Gernika

Cesta. Winter Series. Erkiaga e Ibarluzea, 1; Olharan y Gorka, 2 (11-15, 15-8 y 4-5).

HOY AFICIONADOS

Oiartzun

A las 7. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Cuartos. Cuatro y medio. Salsamendi contra Capellán. Zabaleta contra Oskoz. Parejas. Sénior. Beñat Zubizarreta y Landa contra Iker Egiguren y Santesteban.

MAÑANA AFICIONADOS

Lekunberri

A las 10.30 de la mañana. Memorial Guillermo Mazo. Tercer puesto juvenil. Nazabal contra Anzizar. Finales. Cadete. Rekalde contra Ezkurra. Juvenil. Baleztena contra Aldaz.

