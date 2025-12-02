Cartelera de hoy y resultados
RESULTADOS
Gernika
Cesta. Winter Series. Erkiaga e Ibarluzea, 1; Olharan y Gorka, 2 (11-15, 15-8 y 4-5).
HOY AFICIONADOS
Oiartzun
A las 7. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Cuartos. Cuatro y medio. Salsamendi contra Capellán. Zabaleta contra Oskoz. Parejas. Sénior. Beñat Zubizarreta y Landa contra Iker Egiguren y Santesteban.
MAÑANA AFICIONADOS
Lekunberri
A las 10.30 de la mañana. Memorial Guillermo Mazo. Tercer puesto juvenil. Nazabal contra Anzizar. Finales. Cadete. Rekalde contra Ezkurra. Juvenil. Baleztena contra Aldaz.