Cartelera de hoy y resultados

Urgente Herido muy grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:53

RESULTADOS

Lekunberri

Memorial Guillermo Mazo. Semifinales. Cadete. Ezkurra, 18; Sotil, 14. Rekalde, 18; Leiza, 8. Juvenil. Anzizar, 7; Aldaz, 18. Nazabal, 17; Baleztena, 18.

Bizkaia de Bilbao

Liga de Naciones. Mano. Individual. Euskadi, 2; México, 0 (20-0 y 10-1). Parejas. Euskadi, 2; España, 1 (10-6, 6-10 y 5-3). Pala corta. Argentina, 2; Chile, 0. Estados Unidos, 2; Portugal, 0. Paleta cuero. Francia, 2; Chile, 0 (15-1 y 15-4). Estados Unidos, 0; Euskadi, 2 (9-15 y 14-15). México, 2; Portugal, 0. Pala corta. Cuba, 0; Estados Unidos, 2 (12-15 y 8-15). Chile, 2; Portugal, 0.

Bilbao-La Esperanza

Liga de Naciones. Mano. Pelota adaptada. Argentina, 0; Euskadi, 2 (5-15 y 10-15). Francia, 2; Portugal, 1 (15-6, 4-15 y 10-4). Mano. Mujeres. Individual. España, 2; Euskadi, 0 (10-8 y 10-3). Francia, 0; México, 2 (9-10 y 4-10). Parejas. Euskadi, 2; México, 0 (10-2 y 10-7).

Barakaldo

Liga de Naciones. Cesta. Mujeres. México, 0; Euskadi, 2 (9-15 y 7-15). Portugal, 0; España, 2 (3-15 y 4-15). Hombres. Francia, 2; España, 0 (15-10 y 15-10). México, 2; Cuba, 0.

HOY AFICIONADOS

Zaldibar

A las 9 de la noche. Olazar txapelketa. Cuatro y medio. Cuartos. Ituarte contra Ramirez. Cestau contra Ibarluzea.

Bizkaia de Bilbao

A las 10 de la mañana. Liga de Naciones. Mano. Hombres. Individual. Francia-Euskadi. Parejas. México-Euskadi. A las 4. Pala corta. Semifinales. Euskadi-Chile y Argentina-Francia. Paleta cuero. España-Estados Unidos, Chile-Euskadi y Cuba-México.

Bilbao-La Esperanza

A las 10 de la mañana. Liga de Naciones. Tercer puesto. Pelota adaptada. Argentina-Portugal. Mano. Féminas. Individual. Francia-México. Parejas. México-Bolivia.

Barakaldo

A las 10 de la mañana. Liga de Naciones. Cesta. Mujeres. España-México y Francia-Portugal. Hombres. Cuba-Francia y Euskadi-México. A las 5. Cesta. Mujeres. Euskadi-Francia y México-Portugal. Hombres. España-Euskadi y Francia-México.

