Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mariezkurrena llega al txoko para llevar una pelota el sábado en el Madalensoro. Al lado, Artola. José Mari López
Pelota-Campeonato de Parejas

Rezusta y Mariezkurrena II, sin puntos

Los zagueros finalistas y posiblemente los dos pelotaris determinantes de la pasada edición no han estrenado todavía el casillero de victorias

Joseba Lezeta

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:03

Comenta

Beñat Rezusta y Jon Mariezkurrena, los zagueros finalistas y posiblemente los dos pelotaris más decisivos de la anterior edición del Campeonato de Parejas, no han ... conseguido ningún punto en la presente después de dos jornadas. Ambos permanecen fuera de las posiciones con recompensa. El de Bergara es último con Peio Etxeberria de compañero y el de Berriozar, penúltimo junto a Larrazabal. La liga acaba de arrancar, restan doce jornadas por delante y cantidad de puntos en juego, pero dejar pasar oportunidades significa a menudo ir a remolque y sentirse agobiado por las urgencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  7. 7 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  8. 8 Netflix sorprende con la cancelación de una serie de éxito tras solo una temporada por las críticas recibidas
  9. 9 Adiós a una peluquería con 37 años de historia en el centro de San Sebastián: «Han sido décadas llenas de vida e ilusión»
  10. 10 Fox vuelve a nacer en Aiako Harria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rezusta y Mariezkurrena II, sin puntos

Rezusta y Mariezkurrena II, sin puntos