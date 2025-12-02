Rezusta y Mariezkurrena II, sin puntos

Beñat Rezusta y Jon Mariezkurrena, los zagueros finalistas y posiblemente los dos pelotaris más decisivos de la anterior edición del Campeonato de Parejas, no han ... conseguido ningún punto en la presente después de dos jornadas. Ambos permanecen fuera de las posiciones con recompensa. El de Bergara es último con Peio Etxeberria de compañero y el de Berriozar, penúltimo junto a Larrazabal. La liga acaba de arrancar, restan doce jornadas por delante y cantidad de puntos en juego, pero dejar pasar oportunidades significa a menudo ir a remolque y sentirse agobiado por las urgencias.

El inicio de Rezusta al lado de Peio Etxeberria no guarda parecido alguno con el protagonizado junto a Joseba Ezkurdia hace un año: seis partidos, seis victorias. Su primera derrota, dura por cierto ya que cayeron 22-7 ante Laso e Iztueta en el Gurea de Azkoitia en fechas navideñas, llegó en el séptimo compromiso, el último de la primera vuelta.

El inicio de Jon Mariezkurrena con Iñaki Artola como delantero resultó menos plácido. De hecho, el de Alegia se perdió las dos primeras citas por lesión y le sustituyó Iker Larrazabal, compañero actual del zaguero de Berriozar. Lograron la primera victoria a la segunda oportunidad y a continuación la llegada de Artola revitalizó la pareja hasta el punto de cosechar cinco puntos en la primera vuelta, el último con Senar en lugar del alegiarra.

Ezkurdia y Rezusta terminaron primeros la liga con diez puntos, uno más que Artola y Mariezkurrena II, terceros. Obtuvieron en el playoff el billete para la liguilla de semifinales. Unos y otros coparon las dos primeras plazas y pasaron a la final. El balace total de Ezkurdia y Rezusta fue de 14 triunfos en 18 comparecencias, mientras que Artola y Mariezkurrena II se proclamaron subcampeones con un 12 de 19.

Esta vez, Peio Etxeberria y Rezusta han estado lejos de la victoria en sus dos apariciones iniciales. Altuna III y Ezkurdia les asestaron un rotundo 22-5 en el Adarraga de Logroño el primer día. Zabala y Martija les maniataron con un parcial definitivo de 1-15 después de estar cuatro tantos por delante en el 11-7. Se quedaron en 12.

A un tanto y a tres

Más cerca del punto han estado Larrazabal y Mariezkurrena II, a quienes se adivina un potencial que no han encauzado de momento. En Aoiz cayeron 22-21 a manos de Jaka e Iztueta después de estar a punto de consumar la remontada. En Oiartzun el sábado, dominaban 16-18 a Artola e Imaz, pero pagaron sus errores en la recta final ante dos pelotaris insistentes y con una fe absoluta en su quehacer. Remontaron 22-19.

De todas maneras, la situación clasificatoria de Peio Etxeberria-Rezusta y Larrazabal-Mariezkurrena II no es de momento preocupante. Tienen las plazas de playoff a un solo punto y el pase directo a la liguilla de semifinales a dos. Las ocho parejas siguen en un pañuelo.

El Campeonato brinda oportunidades semanales de sumar. Los de Aspe se encuentran con Elordi y Zabaleta este viernes en Amorebieta, mientras que el domingo en el Atano III de Donostia Larrazabal y Mariezkurrena II tratarán de detener el magnífico inicio de Laso y Albisu. Sumar cuanto antes significa tranquilidad.