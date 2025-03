«He pasado de las dudas de si sería o no titular a jugar la final»

Lloró Joseba Ezkurdia (Arbizu, 33 años) en el Atano III tras certificar el pase a la final, la tercera en el Campeonato de Pareja ... s –en cuyo palmarés ha inscrito ya su nombre dos veces– y la séptima en las tres grandes competiciones. Forma una dupla poco menos que inquebrantable con Rezusta. Les toca resistir a Artola y Mariezkurrena II el domingo en un Arena de Pamplona donde ha ganado dos txapelas del Cuatro y Medio.

– Juegan la final una pareja de Baiko y otra de Aspe. Se ha hablado de un cambio de tendencia después de años de dominio de la empresa de Eibar. ¿Cómo viven esa competencia?

– Personalmente no le hago mucho caso. En Aspe hemos tenido la suerte de mandar los últimos años. Se han hecho bien las cosas y los resultados han sido muy, muy, muy buenos. Desde hace tres o cuatro meses las cosas no han salido como queríamos nosotros y ellos han completado un gran papel. Tampoco hay que darle mayor importancia.

– Es difícil prolongar el nivel de resultados logrado por Aspe.

– Muy, muy difícil. También hace falta tener una pizca de suerte, que no haya lesiones. Elordi y Zabaleta no pudieron jugar el partido decisivo de los playoff. Son detalles. En nuestra empresa se está trabajando mucho y bien.

– ¿Le hacía falta un Campeonato como el que ha firmado?

– Sí. Lo necesitaba mucho. El último año y medio no ha sido fácil, sobre todo mentalmente. Me veía bien de sensaciones y para competir. Llegaba el día del partido y no me sentía cómodo, sobre todo en los campeonatos individuales. No rendía como debía.

– ¿Surge la inquietud?

– Intentas que tu trabajo y tus sensaciones pesen más, pero al final los resultados mandan y te ponen en tu sitio. Das vueltas a la cabeza y surgen las dudas. He creído en mi trabajo y he insistido en los entrenamientos. En este Campeonato me he visto con confianza. Estoy disfrutando y espero continuar así.

– Incluso se puso en duda su participación como titular...

– Tenía muchas dudas sobre si la empresa iba a darme el voto de confianza y creer en mí. Yo conservaba la ilusión. Creo que he cumplido con la empresa durante muchos años. He estado dispuesto para ayudar y dar el callo. También veía que era el año en el que podía jugar con Rezusta, algo que no pudo ser el año pasado. He pasado de las dudas de si sería o no titular a jugar la final.

– ¿Ha observado mejoría en su juego durante el Campeonato?

– Hemos tenido partidos mejores o peores, pero las sensaciones han sido buenas. Nuestro estilo de juego lleva quizá a tratar de fallar poco en lugar de buscar los remates. En cuanto pasaron dos o tres jornadas vimos que podíamos competir y estar arriba. Eso sí, había que hacer bien las cosas.

– ¿Siente que esta final puede relanzar su carrera?

– No pienso en eso. Me centro en el trabajo y me veo bien desde el punto de vista físico. Quiero disfrutar cada momento, cada día y cada campeonato. Me hace ilusión asomar de nuevo la cabeza.

– El aspecto mental del pelotari es recurrente hoy en día. ¿Se apoya en especialistas?

– Temporalmente acudo al psicólogo y me ayuda a gestionar mis dudas, mis miedos. Hay que ser consciente de que todos queremos ganar y la competencia es grande. Los jóvenes juegan muy bien y nos resulta difícil mantenerse. Es un privilegio llevar muchos años en esta pelea.

– Si gana usted, pierde otro.

– Así es. Si yo tengo el puesto, otro no lo tiene. La pelota es un deporte individual en el que cada uno mira por lo suyo y quieres estar lo más arriba posible. La competición es bonita pero cruel. Unas veces te da y otras te quita. Toca centrarse en lo que está en tu mano.

– Ha tenido claro su estilo de juego al lado de Rezusta.

– Jugar a un ritmo alto y ser agresivos sin miedo a endurecer los partidos. Salvo en un par de ocasiones, nos hemos agarrado a los partidos. Al margen de si he acabado más o menos tantos de remate, me he visto bien de chispa con la derecha, así como con la volea y el gancho a los pies. Clasificarse para la final exige dar un buen nivel y lo hemos conseguido. Ahora toca disfrutar de la final, un día bonito.

– ¿Rezusta y usted son complementarios?

– Consiste en hacer pareja. Beñat me ayuda muchísimo. Cubre, juega, lleva pelotas difíciles... Me transmite tranquilidad y confianza. Intento quitarle los saques, pelotazos que se pueden envenenar...

– ¿Cambia su juego la condición de zurdo del compañero?

– Rezusta es rapidísimo y se coloca bien. He intentado ahorrarle pelotas que van a su derecha. También le he dejado alguna embajada... Beñat tapa mis carencias y yo trato de hacer lo mismo con las suyas. Desde que nos conocimos me he sentido cómodo a su lado. Nos entendemos de forma natural y eso se nota en la cancha. Hemos disputado juntos torneos de verano y partidos de fiestas. Tenía ganas de que nos pusieran juntos en el Campeonato de Parejas.

– ¿Cómo es Rezusta?

– Recto, disciplinado y muy profesional. Le gusta controlar todo. El otro día alguien comentó que tiene prohibido fallar una pelota. Lleva razón. Es una gozada jugar con Beñat.

– Es su séptima final en la suma de las tres grandes competiciones y ha ganado cinco de las seis anteriores.

– Me cuesta llegar, pero luego... (bromea). No me puedo quejar. Cuando debuté habría firmado disputar siete finales y tener cinco txapelas. Es un porcentaje alto. Ojalá siga así. Ahora pienso en desplegar bien nuestro juego en la final.

– ¿Jugó más tranquilo la primera final o la sexta?

– La primera. Disfruté un montón con Zabaleta. Me quité un peso de encima en semifinales y llegué a la final tranquilo, como si ya hubiera cumplido. Guardo muy buen recuerdo de aquel día.

– ¿Valen como referencia los partidos anteriores contra Artola y Mariezkurrena II?

– Sí y no. Es un partido nuevo, un día especial. En la final cambia todo: el escenario, la gente, la tensión, los nervios... Empezamos de cero y habrá que gestionar todo lo mejor posible. Los dos partidos anteriores demuestran que si hacemos bien nuestro trabajo, estaremos en la pelea por las txapelas.

– Es la primera final para Artola y para Mariezkurrena.

– El premio es grande tanto para ellos como para nosotros. El domingo puede suceder de todo. Artola y Mariezkurrena II forman una pareja completa, seria y de mucho potencial. Además, Jon puede hacer mucho daño atrás en el Arena gracias a su pegada. Pero también Beñat...