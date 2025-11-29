Oiartzun está de moda en la pelota. No solo porque el Campeonato de Parejas recala este sábado por tercera edición consecutiva en el Madalensoro de ... la mano de Ander Imaz, referente del pueblo, dos veces subcampeón de este torneo. El actual presidente de la Federación Vasca, Joxe Mari Mitxelena, es oiartzuarra y encabeza la delegación de Euskadi en la Liga de Naciones. En junio, el equipo local de mano conquistó el título del Interpueblos por cuarto año consecutivo y quinto alterno.

La pelota vive un momento dulce en Oiartzun por múltiples razones. Muestra de ello son los acontecimientos de estos días. Unas horas antes del festival nocturno en el que Ander Imaz busca el primer punto en el presente Campeonato de Parejas al lado de Iñaki Artola –para ello necesitan doblegar a Larrazabal y Mariezkurrena II–, un discípulo suyo, Unax Landa, será seguramente el zaguero elegido en el asalto a la medalla de oro para Euskal selekzioa en la final de mano parejas de la Liga de Naciones, en el Bizkaia de Bilbao.

Haya o no motivo para celebraciones a continuación, la pelota seguirá presente en el frontón Madalensoro después del festival de profesionales de este sábado por la noche. El domingo a primera hora, a las 10.00, les llegará el turno de las finales del Campeonato de Gipuzkoa de paleta goma, además con representación local de pelotaris del club Txost en dos de las tres categorías. Kortajarena y Salaberria defenderán la suerte local en cadetes ante los azpeitiarras Goenaga y Martin. En juveniles recaerá esa misma responsabilidad sobre Eguzkitza y Rekondo frente a Aranburu y Soberon, del Oiangu de Ordizia. Completa el cartel la final sénior de tercera entre Aranberri-Lizaso (Aia) y Belaunzaran-Loidi (Gazteleku de Andoain).

Y el martes, más

No habrá que esperar hasta el siguiente fin de semana para ver partidos de competición en el Madalensoro. El martes es el día concertado para la última jornada de cuartos de final del Torneo Bankoa ABANCA-DV. Se pondrán en juego a partir de las 19.00 horas los tres últimos billetes para semifinales. La función estaba prevista en principio para mañana, domingo, pero la coincidencia con la Liga de Naciones empujó a los organizadores a encontrar una nueva fecha.

Componen el menú dos eliminatorias del cuatro y medio, Laia Salsamendi contra Andrea Capellán y Goiuri Zabaleta contra Leire Oskoz, más el choque de categoría sénior entre Iker Egiguren y Endika Santesteban, por un lado, y Beñat Zubizarreta y el local Unax Landa, por otro.

La visita del Campeonato de Parejas llega esta vez con una novedad. Si las dos anteriores tuvieron lugar en viernes por la noche, esta vez se traslada al sábado. Josu Etxepare, responsable del club Oiarpe, expone las razones. «En principio preferíamos el viernes y con ocasión de la cuarta jornada, la primera en la que se cruzan parejas de Baiko y de Aspe. Además con televisión en directo. Pero tanto las empresas como nosotros anduvimos un poco tarde y hemos ido al sábado y sin ETB1».

La elección del horario nocturno –inicio a las 21.00– también tiene explicación. «Como por la tarde se televisa el partido de Estella, que también es del Campeonato de Parejas, hemos optado por las nueve de la noche para evitar coincidir».