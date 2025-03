Laso elogia el Astelena, «uno de los frontones que más me gusta»

Aunque la figura de Unai Laso aparece a menudo ligada al Labrit de Pamplona por su condición de ídolo navarro, la afición del Astelena de ... Eibar también le ha recibido siempre con los brazos abiertos. Ese nexo de unión vuelve a quedar patente en la demanda de entradas para el domingo, cuando el de Bizkarreta y Martxel Iztueta se jugarán ante Peña II y Albisu buena parte de sus opciones de futuro en el presente Campeonato de Parejas.

Laso alaba sin rodeos el histórico recinto de la calle Isasi de la ciudad armera. «Siempre he dicho que el Astelena es de los frontones que más me gusta, bueno para quien pone ritmo. Es una cancha agradecida». En su interior logró hace cuatro meses el billete para la final del Campeonato del Cuatro y Medio al superar en la semifinal a Jokin Altuna camino de su primera txapela en el acotado.

«El Astelena es de los frontones más rápidos que hay», añade. «Han pintado muchos y a la mayoría les han puesto pintura seca. El Atano III, por ejemplo, era parecido al Astelena y lo han estropeado. Se ha vuelto como cualquier otro de color negro, como el de Amorebieta o de ese estilo». Quién sabe si no tendrá que jugarse el billete para la final en la última jornada el domingo 16 en Donostia...

Martxel Iztueta corrobora las palabras de su delantero respecto a la catedral de la mano. Un corto bagaje de cinco partidos como profesional le ha bastado para situarlo entre sus preferidos. «He jugado en el Astelena cuatro encuentros de este Campeonato de Parejas y con anterioridad solo había disputado uno como aficionado, en semifinales del Torneo Bankoa-DV. Haces daño atrás cuando le das. También cuesta más restar los saques porque llegan con velocidad. Y si el delantero cruza bien el remate, acaba entre los espectadores. Me desenvuelvo a gusto en este frontón».

«Un echado para adelante»

Entiende Laso que acompañar a un debutante apenas modifica su papel dentro de una pareja en la que es figura indiscutible por trayectoria, txapelas y nombre. «No me lo tomo como si me tocara a mí tirar del compañero y coger las riendas de la pareja. Sea quien sea mi zaguero, intento darle confianza. Martxel posee muchísima personalidad, es un echado para adelante. Ha llevado muy bien el Campeonato y yo no he hecho de más por tener mayor experiencia. Le dejo elegir pelota a él, compartimos las decisiones... Hay días en los que Iztueta me ha sacado la cara y otros en los él ha empezado peor y me ha tocado a mí dar un paso al frente».

Astelena de Eibar Laso e Iztueta se inclinan por pelotas de 104.8 gramos (número 1), 105.7 (2) y 105.8 (3). «Son las tres que nos han gustado, más oscuras que las de la última vez», detalla el campeón del Cuatro y Medio.

Peña II y Albisu escogen las de 105 (4), 105.6 (5) y 105.1 (6), «bonitas» según el zaguero ataundarra. «Las seis son parecidas, rápidas. Sin mucho bote, andan por abajo».

Laso fue titular por primera vez en el Parejas en la edición de 2020, arropado por uno de los dos pelotaris que tendrá enfrente este domingo, Jon Ander Albisu. El de Bizkarreta tenía 22 años. «Fue parecido a ahora. No han cambiado tanto las cosas en el funcionamiento de la pareja. El estilo de Jon Ander es distinto, por ejemplo, al de Mariezkurrena, quien prefiere liderar la pareja. Se ve en la cancha. Te habla, te aconseja. Desde ese punto de vista, Albisu es más tranquilo. Nos llevábamos muy bien».

Esta vez defienden intereses opuestos. «El del domingo en Eibar es de los partidos que gustan, a vida o muerte», asegura convencido Laso. «Veremos qué sale. Vendré a darlo todo, con muchas ganas. He jugado numerosos choques de ese estilo y me gusta esta tensión por lo que hay en juego».

Vienen de una derrota ante Artola y Mariezkurrena II. «Mucho mérito fue de ellos. Cometí fallos, sí. Ahora bien, era un partido para entrar mucho en acción porque Jon está intratable. Bombardeó a Martxel. Éramos conscientes de que podíamos perder ante una pareja tan completa».

«Me encontré bien tras un mes sin jugar», confiesa. «Las manos respondieron. Al final acusé un poco la falta de ritmo. Desde el partido del sábado no he entrenado en frontón. Fue duro y me ha costado recuperar el cuerpo. Al final, una sesión de parejas en el frontón no es como un partido de competición, pero presenta su dureza. Haré algo de técnico este viernes».