Jon Mariezkurrena: «La amatxi tenía que dejarme ganar a las cartas porque liaba cada una...»

Jon Mariezkurrena (Berriozar, 25 años) está preparado para su primera final en un campeonato oficial. El domingo en el Arena de Pamplona buscará la txapela ... del Parejas al lado de Artola frente a Ezkurdia y Rezusta.

– Mide 1,95 de estatura. ¿Le ofrecieron dedicarse al baloncesto?

– No. Desde pequeño se me han dado bien casi todos los deportes, pero el baloncesto no me ha llamado la atención para competir. Mis deportes han sido la pelota, el fútbol y el herri kirolak.

– ¿Herri kirolak?

– Lokotxak (recogida de mazorcas). Se nos daba bien tanto a mi hermano como a mí. Teníamos puntería.

– ¿Por qué eligió la pelota?

– Visto lo que hay en casa, era lo lógico. El aita y mis tíos fueron pelotaris. Aunque fuera la elección fácil, nunca nos han impuesto nada en casa. Cada uno hemos hecho lo que preferíamos.

– Es rápido para ser tan alto.

– No es lo más habitual. La mayoría de pelotaris somos altos en el campo profesional, sobre todo los zagueros. Artola, con 1,85, es el más pequeño de la final. Martxel Iztueta y Beñat Rezusta, por ejemplo, miden más de 1,90 y hay que ver cómo se mueven en el frontón. Son muchas horas de preparación porque, por lógica, los altos debemos trabajar esa faceta más que otros. Siempre he dispuesto de esa chispa. Nunca he sido lento. Eso ayuda.

– Ha echado cuerpo.

– Te haces poco a poco de forma inconsciente. Debuté hace siete años con cerca de quince kilos menos que ahora. Empecé el Campeonato de Parejas con 93, casi 94. Pierdes algo con el paso de las jornadas. Ahora estoy en 91-92. En las fotos tampoco se nota mucho, pero es así.

– El apellido Mariezkurrena abunda en la comarca de Malerreka.

– El nuestro viene de Igoa, del molino de Igoa. Mi aitatxi, al que no llegué a conocer, era de allá. Mi aita ya nació en Iruña y nosotros somos de Berriozar.

– Su hermano mayor, Iker, jugaba bien a pelota. También era zaguero.

– No lo ha dejado del todo. Le da pena. Jugaba muchísimo a pelota. Tres años mayor, ha sido mi referente. Iba a todos los frontones con él. Desde muy joven empezó a acudir a muchos entrenamientos de Asegarce. Si no está aquí es porque le ha faltado suerte con las manos.

– ¿El pase a la final supone una liberación?

– Quizá el año pasado tenía más presión. Esta vez me lo he tomado con otra filosofía. Para quien lo ve de fuera, llegar a una final no parece tan difícil. Pero es muy complicado, no ya ganar sino llegar porque quienes están en ellas son siempre los mismos: Zabaleta, quizá el mejor zaguero de la historia, Laso, Altuna, Ezkurdia... Colarse estando ellos da todavía mayor valor a esta final.

– ¿Llegar bien de manos a estas alturas del Campeonato es cuestión de suerte o de experiencia?

– Un poco de las dos. Siempre hace falta suerte porque un mal de manos te viene en cualquier momento, por culpa de un mal pelotazo cuando estás perfecto y te has cuidado a tope. La experiencia también vale. Este año me he tomado con mayor calma los entrenamientos de frontón. He ido bastante a Maule al masajista, estando incluso bien de manos. Prevenir más que curar cuando otras veces ha sido más curar que prevenir.

– Ha pasado malos momentos con las manos en años anteriores.

– Muy malos. Se juntan la tensión, el invierno, el frío... He tenido comeduras de cabeza impresionantes en casa a cuenta de este tema. Llevaba unos años en los que me pasaba lo mismo. Si no era al principio del Campeonato, justo en medio, llegando a la liguilla de semifinales con muchos cambios en los tacos, sin entrenarme al cien por cien...

– ¿Castiga mucho las manos?

– Es complicado. No soy un zaguero que pegue un golpe seco a la pelota como otros. Y seguramente soy quien más taco pone en el cuadro junto a Rezusta. Si supiéramos al cien por cien qué pasa, todos hallaríamos la solución.

– ¿Cómo vivió las idas y venidas de Artola por las lesiones?

– Preocupado por él durante la semana. Hablábamos y me decía que optaba por tomarse un tiempo en lugar de precipitarse. Por suerte, no fueron lesiones gordas.

– Ha participado en finales como botillero de Laso. ¿Ayuda a la hora de gestionar una final?

– Todavía no lo puedo comparar porque es mi primera final de un campeonato oficial sobre la cancha. Creo que puede ayudar porque he vivido momentos muy críticos desde la silla. Pero es totalmente diferente. Ahora me toca asumir todo junto a Iñaki.

– ¿Sabe gestionar esa tensión?

– Diría que sí, pero lo veremos el domingo. Soy una persona bastante tranquila en esas situaciones. Me vengo arriba a menudo, pero es mi primera final. Nunca me ha gustado perder, ni a las chapas. De niño jugaba a las cartas con la amatxi y se tenía que dejar ganar porque liaba cada una... Era insoportable en casa. Con los años lo he encauzado hacia el deporte y en ser competitivo. Siempre con respeto.

– ¿Nunca se da por vencido?

– En un mismo partido puede haber muchas idas y venidas. Cuando estás bien basta con seguir la corriente. Cuando estás mal, debes intentar darle la vuelta porque un partido dura una hora y, como desconectes veinte minutos, se te va.

– ¿Cómo vivió el maratón de partidos de navidades?

– Una vez que entras en la rueda de los partidos, aguantas lo que te echen. Fue duro sobre todo a la hora del planteamiento, a nivel mental. Disputé cuatro partidos en ocho días. Si te va bien, fenomenal. Si pierdes dos o tres y caes unos puestos, hay que saber llevarlo psicológicamente.

– ¿Qué le dice la pareja Ezkurdia-Rezusta?

– Muy dura. En este tramo final han subido todavía un poco más el nivel. El Campeonato de Beñat es impresionante. Le veo como nunca defensivamente, físicamente y de chispa. Joseba está ahí para quitarle todas las malas y para defender lo imposible. Pareja complicada de ganar, pero nosotros poseemos nuestras armas.

– Con Ezkurdia ganó el Masters.

– Dos veces. Jugamos las dos finales en el Navarra Arena. Es una gozada como compañero. Nunca me había tocado jugar con un delantero que te quite tantas pelotas malas, que entre del cinco de volea. Tenerlo en contra es una faena.