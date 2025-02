«Por ahora me veo en condiciones de dar guerra a los jóvenes»

Jon Ander Albisu (Ataun, 34 años) es el más veterano de los titulares del presente Campeonato de Parejas, competición en la que suma catorce participaciones ... consecutivas y 222 partidos. El viernes en Amorebieta se sumerge por tercera edición consecutiva en los playoff, esta vez con Peña IIde compañero. Si ganan a Jaka e Imaz se ganarán el derecho a jugarse el pase a la liguilla de semifinales el domingo en el Astelena de Eibar.

– ¿Segunda juventud?

– Me estoy encontrando bien. Salvo en dos o tres partidos, he rendido a un nivel aceptable en el presente Campeonato.

– Ya durante el verano cuajó buenas actuaciones.

– Estuve mejor de juego que de resultados. En San Mateo, por ejemplo, me vi bien. Diría que nuestro arranque en el Parejas fue bueno. Varios puntos que teníamos encarrilados se nos escaparon por culpa de regalos nuestros. Llegamos igualados a 17 o 18 tantos, pero perdimos esos puntos por dos o tres errores. Caímos 22-21 en otro. Si esos encuentros se hubieran resuelto a nuestro favor, el Campeonato habría rodado de otra manera.

– La irrupción de Iztueta ha aumentado la competencia entre los zagueros de Aspe.

– Sí. Siempre aparecen jóvenes. Ya se veía de lo que era capaz Martxel. También Gorka Ugartemendia, aunque últimamente no le acompañan las manos. Le veo aptitudes para jugar arriba. Yo quité el puesto a otros y vendrán quienes me lo quitarán a mí. Por ahora me veo en condiciones de darles guerra.

– ¿Aguantan las manos?

– Llevo un par de años sin ningún gran problema, solo con pequeñas molestias.

– Parece vacunado contra las lesiones.

– Voy camino de las quince temporadas como profesional y no he sufrido ninguna lesión grave. Mi periodo más largo de baja ha sido de un mes y por un mal de manos. Muscularmente no he tenido ninguna rotura de fibras. Únicamente molestias.

– Sumaron un solo punto en la primera vuelta y han conquistado cinco en la segunda. ¿Qué ha cambiado en la pareja?

– El número de regalos. En la primera vuelta perdimos partidos por esa razón y en la segunda hemos dado un paso adelante desde ese punto de vista. Gracias a ello han llegado las victorias y los puntos.

– Tuvieron partidos con diez tantos perdidos entre ambos.

– Y más... Hasta doce o trece. Con esos números es complicado ganar un partido del Campeonato. Había que corregir esa deficiencia. Por fortuna lo hemos conseguido y por ahí han venido los triunfos.

– Llevan tres victorias seguidas y toca seguir por esa vía para poder llegar lejos. No hay margen de error en los playoff.

– Hemos ido de final en final toda la segunda vuelta. Perdimos dos partidos que supusieron sendos pasos atrás. Pero hemos salido adelante y debemos continuar con la misma tensión. No queda otra que ganar sí o sí para poder clasificarnos.

– ¿Tocó fondo la pareja en la derrota en Hendaia ante Peio Etxeberria y Martija, los colistas?

– Llegamos a aquel día después de cosechar dos triunfos importantes frente a Artola-Mariezkurrena II y Laso-Iztueta. Íbamos con confianza y nos salió un mal día. Nos pegamos un buen golpe, pero supimos salir del agujero y no hemos caído derrotados desde entonces.

– ¿Habla a menudo con Jon Ander Peña?

– Coincidimos casi a diario porque hacemos juntos la preparación física en Beasain. Y hablamos, sí.

– Juegan contra Jaka e Imaz, que les superaron en los dos partidos de la liguilla, 22-16 el de la primera vuelta y 22-19 el de la segunda.

– El primero fue en Basauri. Estuvimos metidos en el partido hasta última hora y perdimos al final. El del Beotibar de Tolosa salió duro, igualado. Preveo otro de características similares porque el frontón de Amorebieta tiende a endurecer los partidos. Iremos mentalizados para ello.

– Ha jugado a menudo en Amorebieta. ¿Le gusta el frontón?

– Un par de partidos al año, tanto en el Campeonato como en fiestas, en julio. No es malo, pero tampoco el mejor para los delanteros. Cuesta terminar el tanto. La pelota coge peso atrás.

– ¿Le convence el material elegido para el viernes?

– Quizá el bote de las nuestras presenta mayor altura y las de Jaka e Imaz son más rápidas y andan por abajo. Pero dentro de un orden, sin grandes diferencias entre unas y otras.