El Gurea sirve de aviso para el Atano III

Dice el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo y por eso Ezkurdia y Rezusta rehusaron ayer en el Atano III ... dar ni tan siquiera por encarrilada su clasificación para la final del Parejas pese a necesitar dieciséis tantos para lograr el billete. En sus escasas derrotas en este campeonato siempre se han quedado por debajo de ese cartón y precisamente la más aparatosa la sufrieron en el Gurea de Azkoitia ante quienes este domingo serán sus rivales, unos Laso e Iztueta que el 2 de enero les derrotaron por 22-6.

«Espero que este partido no sea igual», valoró Rezusta. «Llevamos un campeonato muy regular. Aquel fue uno de los pocos partidos que hemos hecho malos de verdad. Nos dieron una paliza. Será importante empezar bien y a tope porque si ellos te cogen ventaja y entran mejor que tú sí que te pueden entrar las dudas. Pero ha pasado mucho tiempo, es otro frontón y creo que llegamos con confianza y por esa parte no vamos con miedo», añadió el zaguero de Bergara.

«Si no tienes todos los sentidos bien puestos, si no juegas un partido serio, si les regalas mucho como aquel día y ellos juegan un buen partido, se da el marcador que se produjo», repasó su compañero Joseba Ezkurdia. «Hay que jugar muy metidos, jugar serios, ser una pareja sólida y jugar sin ninguna confianza, sin pensar que ya estamos en la final porque en ese partido se vio que si no haces las cosas bien te puedes quedar fuera».

«Ese día a nosotros nos salió todo redondo, ellos no tuvieron su día y se dio un resultado que no estamos acostumbrados a ver» Laso

Laso e Iztueta saben que tienen que ganar, pero hasta que el sábado jueguen su partido Artola y Mariezkurrena II no sabrán si les vale únicamente con ganar o si tienen que dejar a sus rivales en el cartón 15 o por debajo.

«Tenemos que hacer nuestro juego. Si Artola y Mariezkurrena ganan sería muy difícil dejarles en quince pero bueno... Si jugamos bien creo que podemos hacerlo», señaló Laso que asegura que están «con confianza» y «físicamente bien».

«Rezusta está a tope, jugando muchísimo, defiende lo indefendible. Y Ezkurdia quita mucha pelota y entra de lejos. Sin embargo, tenemos esa ilusión» Iztueta

El de Bizkarreta sonríe cuando se le pregunta por el precedente de Azkoitia, pero tiene claro que «será un partido distinto. Ese día a nosotros nos salió todo redondo, ellos no tuvieron su día y se dio un resultado que no estamos acostumbrados a ver. Creo que será bastante más duro, aunque intentaremos que salga parecido».

«Imposible no es», señaló Iztueta sobre la posibilidad de repetir aquel 22-6. «Es muy complicado porque se vio el sábado que son una pareja muy muy dura. Rezusta está a tope, jugando muchísimo, defiende lo indefendible. Y Ezkurdia quita mucha pelota y entra de lejos. Sin embargo, tenemos esa ilusión», manifestó el tolosarra.

Satisfacción general con el material y con un Atano III que a tres días del partido tiene casi el 80% de su aforo vendido. Ezkurdia y Rezusta escogieron pelotas de 105.8; 106.6 y 105.7 gramos y Laso e Iztueta tres de 104.8; 106.6 y 106.4 gramos.