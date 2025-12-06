La de este domingo, primera de las seis posibles visitas del Parejas al Atano III

Joseba Lezeta San Sebastián Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:54 Comenta Compartir

Si bien el convenio entre la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M) y el Ayuntamiento de San Sebastián continúa pendiente aún de concreción y firma, el Atano III va a ganar protagonismo en el presente Campeonato de Parejas a nada que se encaucen las intenciones actuales de Aspe y Baiko para programar partidos del Campeonato de Parejas en la capital guipuzcoana. El de este domingo por la tarde entre Laso-Albisu y Larrazabal-Mariezkurrena II es el primero de seis posibles compromisos a lo largo de la presente competición.

Además de este encuentro correspondiente a la tercera jornada, también es seguro en el frontón donostiarra el choque de la quinta entre Altuna III-Ezkurdia y Artola-Imaz del sábado 20 por la tarde, víspera de Santo Tomas, para el que ya hay movimiento de reserva de entradas en internet a pesar de que faltan todavía dos semanas para que llegue la fecha.

Si se cumplen los planes iniciales, el Atano III será sede de tres partidos de la segunda vuelta que bien podrían tener lugar en sábado o en domingo. De hecho, es probable que uno de ellos coincida un fin de semana en el que el primer equipo de la Real Sociedad juega en Anoeta, lo cual condicionaría el día a programar. Los responsables de Aspe y Baiko permanecen de momento a la espera de que La Liga comunique la parrilla de esa jornada para ir a San Sebastián ese sábado o ese domingo.

Mayor disposición

Las otras dos visitas serían en fechas de encuentros del Sanse. La eliminación del cierre perimetral para la mayoría de los partidos de fútbol de Segunda División en el estadio –todos menos cuando el equipo nodriza de la Real se enfrente al Eibar o al Racing de Santander– facilita esa tarea. Esos fines de semana las empresas de pelota tienen libertad absoluta para dar festivales en el Atano III sin que los espectadores se encuentren con la imposibilidad de acceder a las inmediaciones del frontón y aparcar sus vehículos en los lugares habituales.

Estos tres partidos de la segunda vuelta, de confirmarse, tendrían lugar entre enero y febrero. Lo que sí está garantizado es uno de la segunda jornada de la liguilla de semifinales, que aparece en el calendario del Campeonato de Parejas el 7 o el 8 de marzo. La Real juega esos días en Madrid contra el Atlético en el Metropolitano, por lo que se esquiva la hipotética limitación.

Si finalmente son seis los partidos, este número va a significar una reconciliación del frontón Atano III con la mano profesional en general y el Campeonato de Parejas en particular. Supondría doblar el número de partidos de la pasada edición. Fueron tres, uno menos que en la de 2024 –cuatro–. Pero si miramos más atrás en el tiempo, encontramos que solo uno de esta competición se disputó en San Sebastián en la edición de 2023, después de ser tres en la de 2022.

El desplazamiento más largo del Campeonato, este sábado a Barcelona Varios pelotaris, entre ellos Altuna III y Ezkurdia, se encuentran desde el viernes en Barcelona, cuyo frontón de La Vall d'Hebron alberga este sábado el partido del Campeonato de Parejas más alejado de su radio de acción habitual. Zabala y Martija son los rivales de la dupla de delanteros. El desplazamiento no afecta solo a los manistas. Si en anteriores ocasiones la locución de los partidos emitidos por Euskal Telebista se había hecho desde los estudios de la propia televisión, en esta ocasión se ha optado por desplazar a los comentaristas que cubren el festival, emitido en directo a partir de las 17.15 horas y que empieza con el choque del Serie B entre Darío-Loza y Murua-Gabirondo.

Temas

Campeonato de Parejas