Nacida hace 73 años en el caserío Urtia Handi del barrio azkoitiarra de Martitte, Reyes Azkoitia recaló en Bergara en diciembre de 1972. Durante sus « ... 29-30 años» como monitora en la sección de pelota del Club Deportivo Bergara tuvo la suerte y el mérito de dirigir los primeros pasos de Beñat Rezusta, por quien siente pasión. La admiración es mutua.

– ¿Cómo llegó a la escuela de pelota de Bergara?

– Jugaba mi hijo, Joseba, hubo un relevo en la junta directiva del club y llegamos varios padres. Nuestra primera intención era que Jokin Etxaniz y Jose Mari Zezeaga, manistas profesionales del pueblo en aquella época, se encargaran de los entrenamientos de las distintas categorías. No fue posible y nos hicimos cargo nosotros. Yo había jugado a pelota y me gustaba mucho.

– ¿Cuántos años tenía Beñat Rezusta cuando recaló en el club?

– Seis o siete. Al principio vinieron muchos de su edad. El grupo se redujo con el paso del tiempo hasta que se quedaron tres: Mikel Gallastegi, Igor Igartua y Beñat.

– ¿Cómo era?

– Competitivo. Como en la actualidad. También más expresivo que ahora. Dice que le reñían en casa si se portaba mal en la cancha. Después de un tanto no se le nota si está enfadado o contento. Lo lleva por dentro.

– Zurdo...

– Cerrado. Me alaban por la manera en que lo llevé, pero tengo la espina clavada de que podía haberle insistido para mejorar la derecha. Debí programarle mayor número de ejercicios para aprender a golpear con esa mano. Empezó a crecer, llegó a los 16 años y le tocó enfrentarse a zagueros como Jaka, Arratibel... Pensaba que con una mano no tenía nada que envidiar de los mejores, pero ellos jugaban con dos.

– Había tiempo por delante.

– Me di cuenta tarde. Los hábitos se adquieren de pequeño. Una vez que coges tus posturas, es difícil modificarlas, cambiarlas. Si le daba de abajo, la pelota se le iba arriba. Por eso le da de costado. Con el tiempo ha aprendido a coger altura en el frontis desde esa postura a pesar de la dificultad.

– ¿Metía horas en el frontón?

– Siempre ha sido trabajador y nunca ha dejado de serlo. Después de los partidos tenía la costumbre de ir a pelotear en solitario con la derecha. Cogía a un amigo para que le echara pelotas con un bote de plástico, y adelante.

– ¿Cuáles fueron sus primeras salidas fuera del pueblo?

– Me acuerdo de Burlada. Entonces jugaba de delantero. Su zaguero sería Iñaki Díaz o Lander Osa. Llegó a la final y creo que perdió contra Danel Elezkano. También fuimos al Baztan. Me acuerdo de los viajes al torneo de Zaramaga en Vitoria.

– Delantero, zaguero...

– Al principio jugaba en las dos posiciones. Hay que tener en cuenta que en las categorías inferiores el zaguero lleva casi todo el peso de la pareja. Recuerdo un torneo Cuenca del Deba en el que salió de delantero. Se colocaba en el ancho y no entraba en juego. Guardaba el sitio en lugar de salir al cuatro y darle.

– ¿Existieron dudas sobre su posición?

– Un día me vino Juan Luis Ubera para consultarme si prefería que jugara de zaguero o de delantero en el Torneo DV. Le contesté que le preguntara al propio Beñat. Participó de zaguero. En el torneo de Getaria fue baja su compañero y vino Víctor para sustituirle. El padre del riojano me decía que Beñat debía pasar a delantero. Yo no lo veía así.

– ¿Por qué?

– Los zagueros zurdos con los que le comparaban tenían la mitad de pegada que Beñat. En profesionales habían jugado zagueros zurdos pero sin tanto golpe. De hecho, las empresas no le llamaban a los entrenamientos por esa razón. Le aconsejaba que estuviera tranquilo y que siguiera su camino.

– Hasta que...

– Fernando Vidarte vino a ver la final del Bergara Hiria de 2013. Jugaba con Jaka, reconvertido ya a delantero, frente a Yoldi y Tolosa, que estaba en el punto de mira de Aspe. Convenció al máximo responsable de la empresa y le ficharon tras aquel partido.

– También jugaba a fútbol.

– Para los 14 años ya empezaron a decirle que debía elegir. ¿Qué pega hay para compaginar dos deportes si juegas en los equipos de tu pueblo? Ninguna. Un día le preguntaron y respondió que si había que elegir, ya lo tenía decidido. No volvieron a preguntarle. Prefería la pelota.

– La tradición familiar pesaba.

– Sus tíos Iñaki y Koldo jugaban a pelota. Iban a Elosua con mi marido, con los niños, conmigo... Se me hinchaba tanto la mano, que no podía pelar patatas para la tortilla.

– Quinta final de Rezusta.

– Nos acostumbró mal al principio. El primer año se caló las txapelas de Segunda y después llegaron cuatro finales seguidas en Primera entre 2016 y 2019. Más tarde, en 2021, disputó la del Manomanista pero porque se lesionó Artola. De hecho, pensaba que iba a ser mejor mano a mano y algún día se lo dije a Jokin Etxaniz. Me equivoqué. Esa modalidad ha cambiado mucho.

– Los resultados no le acompañaban últimamente...

– Pero seguía arriba. Es pelotari y un portento físicamente. Precisamente eso y la rapidez le permiten usar prácticamente un solo brazo. Ahora anda bien de manos, algo clave para un pelotari.

– Vaya defensa posee.

– Beñat disfruta defendiendo. Devuelve pelotas desde el fondo del rebote, falla poco y te obliga a pegar una más, a acabar el tanto.

– Ha coincidido con Artola desde el periodo de formación.

– Si no disputara Beñat la final, estaría de su lado. Y eso que me considero de Aspe. Estimo a Iñaki. Una vez existió la posibilidad de que jugaran juntos en Lezo, pero no quisieron por la otra parte. Se enfrentaron en la final del mano a mano de Amezketa, ganó Rezusta y al acabar Artola le dijo que 'si llego a saber esto, habría jugado contigo en Lezo'.

– ¿Cómo será la final del Arena?

– Muy dura. La veo a nuestro favor. Con el corazón está claro, pero hay suficientes razones para decirlo también con la cabeza.

– ¿Irá al Arena?

– Cuando presentaron las parejas y le pusieron con Ezkurdia tuve la corazonada de que este año tocaba ir a la final. Voy con mis dos hijas y mi hijo, lo que es una suerte. Vamos a celebrarlo ocurra lo que ocurra. Si gana, mucho mejor. Si juega bien y pierde porque los contrarios han sido mejores, aplaudiremos y a casa.