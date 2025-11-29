Artola e Imaz rescatan un trabajado punto en Oiartzun
Las doce pelotas perdidas por la pareja azul facilitaron el trabajo a la dupla guipuzcoana
San Sebastián
Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:52
Sudor, genio y fe necesitaron anoche en el Madalensoro Artola e Imaz para rescatar un punto que una serie de ganchos letales de Larrazabal y ... el dominio de Mariezkurrena II parecía poner lejos de su alcance. Por detrás desde el 8-8 al 18-18, aunque siempre con desventajas cortas que nunca superaron los tres tantos, el apoyo del público, entregado al sacrificio de su pelotari, del oiartzuarra Imaz, contribuyó a la remontada.
Las doce pelotas perdidas por la pareja azul, siete de Larrazabal –incluida la indecisión con el compañero del 19-18– y cinco de un Mariezkurrena II inseguro por momentos, facilitaron el trabajo a la dupla guipuzcoana, feliz con el primer punto y con la meritoria reacción.
Agotado el papel en Eibar
La segunda jornada se completa este domingo en el Astelena de Eibar, lleno para ver hasta qué punto exigen Elordi y Zabaleta a Altuna III y Ezkurdia, la dupla de delanteros. No quedan entradas. ETB1 emite en directo el festival, que comienza a las 17.15 horas.
