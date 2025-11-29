Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ander Imaz suelta la derecha ante Iker Larrazabal en el Madalensoro. Jose Mari López
Campeonato de Parejas

Artola e Imaz rescatan un trabajado punto en Oiartzun

Las doce pelotas perdidas por la pareja azul facilitaron el trabajo a la dupla guipuzcoana

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:52

Comenta

Sudor, genio y fe necesitaron anoche en el Madalensoro Artola e Imaz para rescatar un punto que una serie de ganchos letales de Larrazabal y ... el dominio de Mariezkurrena II parecía poner lejos de su alcance. Por detrás desde el 8-8 al 18-18, aunque siempre con desventajas cortas que nunca superaron los tres tantos, el apoyo del público, entregado al sacrificio de su pelotari, del oiartzuarra Imaz, contribuyó a la remontada.

