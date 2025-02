Arteaga ve a Artola «en el punto de forma que buscaba desde el inicio»

Joseba Lezeta San Sebastián Viernes, 28 de febrero 2025, 06:52 | Actualizado 07:29h. Comenta Compartir

Axier Arteaga, exmanista profesional de 28 años, acompaña a Iñaki Artola como preparador físico y coach desde febrero de 2023. Ambos han tratado de sortear juntos un Campeonato de Parejas en el que tres lesiones –dos musculares y una de manos– han apartado al delantero de Alegia de cinco partidos en quince jornadas. Gestionar esas dificultades ha formado parte de un plan conjunto.

«Ha sido un Campeonato muy difícil», reconoce Arteaga. «El año pasado Iñaki pudo disputar dieciocho de los diecinueve encuentros –se perdió únicamente el primero de los dos asaltos de la ronda de playoff–. Esta vez, en cambio, ha tenido que hacer frente a lesiones y molestias». No pudo entrar en liza hasta la tercera jornada, después se perdió dos durante las navidades y a la conclusión de la primera fase hizo un corto paréntesis de uno con el fin de recuperar las manos para la fase decisiva.

¿Cómo se gestionan esos obstáculos? Arteaga explica las medidas adoptadas. «Iñaki es perfeccionista de por sí, pero los problemas físicos y la falta de continuidad obligan no solo a adecuar tu preparación, también tu nivel de autoexigencia. Es una tarea física y mental. Cuando el cuerpo no te da los tiempos que quieres o necesitas, también hay que preocuparse de la cabeza. Mentalmente hemos trabajado para rebajar las expectativas con el objetivo de que Iñaki estuviera más tranquilo».

Después de un largo periodo durante el que le respetaron las lesiones, Artola entró hace unos meses en una dinámica negativa. Su preparador señala que su antiguo compañero en las filas de Baiko «estuvo año y medio sin ningún problema físico hasta que sufrió una lesión muscular en la pierna en la segunda quincena de junio del año pasado, en la eliminatoria del Torneo San Fermín del cuatro y medio que disputaba contra Zubizarreta III en Arrasate. Las lesiones son un fallo del cuerpo, pero también influye el aspecto mental. Iñaki quiere tener un control grande y el riesgo de lesión aumenta cuanto mayor es la tensión».

«No hay dos iguales»

«No hay dos campeonatos iguales», apunta Axier Arteaga. «El año pasado vimos a un Artola fuerte que cogía el peso de la pareja. Jugaba con Imaz y los dos ofrecieron un gran rendimiento. En mi opinión, el Iñaki de 2024 estaba mejor que el de 2025. Ahora bien, nadie está siempre al cien por cien y corresponde al deportista manejar cada estado de forma para tratar de obtener el máximo provecho de sus cualidades en ese momento puntual». Jugar con Ander Imaz o hacerlo con Jon Mariezkurrena requiere asimismo adaptarse a las condiciones del compañero a nivel de estrategia de juego.

Artola y Mariezkurrena II inician la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas este sábado en el Bizkaia de Bilbao ante Laso e Iztueta. Entiende Axier Arteaga que su pupilo llega «en su mejor momento del torneo porque ha ido hacia arriba. Está en el sitio que quería y en el punto de forma que buscaba desde el inicio de la competición».

El delantero de Alegia no es el único que ha debido saltarse algún que otro partido en el presente Campeonato de Parejas. Unai Laso, su rival en el choque inaugural de la liguilla de semifinales, jugó su último partido el 1 de febrero y reaparece mañana, casi un mes después. Arteaga considera que «teóricamente, lo mejor para la mayoría de pelotaris es disputar un partido a la semana. Sin embargo, las grandes estrellas no necesitan esa continuidad para conservar la confianza en sí mismo. Me remito a los hechos. Más de una vez hemos visto reapariciones a gran nivel de Olaizola II, Altuna III o Laso después de pasar cuatro o cinco semanas fuera de las canchas».

