Las calculadoras echarán humo

El Masters CaixaBank afronta desde este viernes y hasta el domingo la última jornada con todo por decidir. Las siete parejas participantes cuentan con opciones de clasificarse e igualmente todas pueden quedar fuera. Lo que es seguro es que, como sucediera la pasada semana con el torneo Serie B, habrá que recurrir a los desempates –puede que incluso entre cinco parejas– para conocer la identidad de algunos clasificados, por lo que conviene tener claro el reglamento de la competición.

Las únicas certezas que existen antes de los tres últimos partidos es que el ganador este sábado del Altuna III y Eskiroz –sustituto de Imaz– ante Jaka y Zabaleta en Lekeitio estará en las semifinales. También lo estarán Zabala y Mariezkurrena II si vencen el domingo a Larrazabal y Rezusta en Legutiano. E igualmente entrarán en semifinales Jaka y Zabaleta si este viernes Artola y Martija derrotan a Elordi y Albisu en Leketio ya que en todos los posibles empates con ese binomio en liza salen bien parados.

Pero, ¿cómo se resuelven los desempates? El reglamento de la competición indica que «si el empate se produce únicamente entre dos parejas: ocupará una mejor posición la que hubiese resultado vencedora en el partido celebrado entre ambas». No obstante, esa posibilidad no existe ya que Ezkurdia e Iztueta tienen tres victorias y no juegan, y con tres finalizarán, como mínimo, la pareja vencedora hoy en Lekeitio y la perdedora mañana en el mismo escenario.

Así que para resolver un empate entre tres o más parejas hay que recurrir al siguiente punto del reglamento: «La pareja que tenga más puntos en los partidos disputados únicamente entre las empatadas».

En caso de que persistiera la igualdad entre dos o más parejas, se tendrá en cuenta «la que tenga mejor coeficiente (tantos a favor menos tantos en contra) en los partidos disputados únicamente entre las parejas empatadas». Y si se mantuviera la igualdad se aplicaría el mismo coeficiente pero «en todos los partidos de dicha fase».

Tras esta última jornada pueden darse hasta ocho diferentes combinaciones de empates: cuatro entre tres parejas y otras cuatro entre cinco.

Entre las parejas que tienen dos triunfos, Artola-Martija y Elordi-Albisu son las que menos opciones tienen porque Larrazabal-Rezusta, si ganan su partido del domingo, lograrían su clasificación en tres de los cuatro supuestos que pueden producirse, todos ellos con cinco binomios implicados. Sólo quedarían fuera si ganan por menos de 16 tantos de ventaja y vencen también Elordi-Albisu y Altuna III-Eskiroz.

Artola-Martija y Elordi-Albisu no solo tienen que ganar hoy , sino que necesitan que les acompañen otros resultados en los otros dos partidos del fin de semana.

