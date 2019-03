Pelota Beñat Rezusta (Zaguero de Aspe): «¿Albisu? Siempre se juega a gusto contra pelotaris de ese nivel» Jon Ander Albisu y Beñat Rezusta echan un pulso ayer en la cancha del frontón Bizkaia de Bilbao. / JUAN PABLO MARTÍN ENRIQUE ECHAVARREN BILBAO. Viernes, 8 marzo 2019, 07:56

Beñat Rezusta afronta su cuarta liguilla de semifinales consecutiva del Campeonato de Parejas. La primera fue con Juan Martínez de Irujo en 2016 y la última junto a Danel Elezkano, con quien vuelve a formar binomio. Han acabado líderes de la fase previa, demostrando ser los más regulares de todos.

- De nuevo en la liguilla de semifinales. ¿Cómo llega?

- Estoy bien, no tengo ningún problema físico ni de manos. Aprovechando esta semana que no ha habido competición he hecho un par de entrenamientos en frontón, uno en el Labrit y otro en Bergara. Si llego a estar justo de manos no lo hubiese hecho. He alternado frontón con gimnasio.

- Zabaleta se vistió de blanco el lunes en Tolosa...

- Sí, pero a mí la empresa no me programó partido el fin de semana. Fue una decisión suya. He seguido entrenando, pero si me hubieran puesto partido, habría jugado.

- Además de clasificar a tres parejas para la liguilla de semifinales, ninguno de los pelotaris de Aspe ha suspendido ningún partido en la fase previa. ¿Es casualidad?

- Puede que haya sido un cúmulo de circunstancias, de suerte. Nosotros entrenamos para estar bien y me imagino que los pelotaris de Baiko también. Las lesiones vienen y eso no se puede controlar.

- Regresa a la pelea por el título tras disputar las tres últimas finales. Eso quiere decir algo.

- He tenido la oportunidad de ganar la txapela -con Irribarria en 2017- y también he perdido dos finales -la primera por la lesión de Irujo en 2016 y la última con Elezkano II en 2018-. Ahora me siento bien entrenando y prefiero no darle más vueltas a la cabeza. Prefiero ir paso a paso.

- ¿Ha sido más regular en este campeonato que en otros anteriores?

- No sé, también hemos tenido algunos partidos malos. El año pasado nos clasificamos con tiempo, pero no es fácil controlar los picos de forma. En Oñati jugamos mejor y pienso que llegamos bien a la liguilla.

- Le toca vérselas con Albisu, a quien conoce de sobra.

- He jugado bastantes veces contra él y me ha tocado de todo. Perder y ganar, partidos buenos y malos. Le da mucho a la pelota, cubre cancha y juego de aire. Siempre se juega a gusto contra pelotaris de ese nivel.

-¿Quizás él ha pecado de irregular?

- Ha hecho un gran campeonato hasta el momento, yo también he hecho partidos malos.

- ¿Cree que acusará la ausencia de Aimar Olaizola?

- No, porque Víctor ya ha demostrado el nivel que tiene en los partidos que ha jugado. Nos ganaron en Soria. También es un pelotari peligroso. Cuando se juntan dos pegadores, al contrario le toca sufrir.

- Lo que es seguro es que habrá un campeón guipuzcoano...

- Sí, pero aquí cada uno va a lo suyo. Me gustaría ganar la txapela con Elezkano porque el año pasado no estuve muy acertado en la final.