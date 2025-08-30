Apezetxea, Cestau y Gaminde brillan en las finales de El Antiguo

El 77 Antiguako Pilota Txapelketa ya conoce a sus campeones tras la disputa este sábado de sus finales. Apezetxea y Loza se han impuesto a ... Rekalde y Apeztegia por 22-13 en Élite masculino; Cestau y Garaño se han llevado las txapelas en Promesas masculino ante Etxeberria y Leonet por 22-21 en el partido más emocionante de la jornada; y Etxegarai y Gaminde han remontado ante Zabaleta y Mendiburu para lograr la victoria por 22-20 en Élite femenino. Joanes Cestau, delantero de Aduna, ha sido nombrado como el pelotari con mayor proyección del torneo.

Han sido tres finales tremendamente igualadas y con un muy buen nivel de juego que han sacado chispas a las manos de los pelotazales que han llenado el coqueto recinto donostiarra. Ha alzado el telón la categoría Élite femenino en la que Etxegarai y Gaminde han remontado un adverso 14-20 para imponerse por 20-22. La potencia de Enara Gaminde se ha terminado imponiendo al desparpajo rematador de Goiuri Zabaleta tras más de 42 minutos de juego y 431 pelotazos. Ganaba 14-20 la pareja navarra cuando Zabaleta, que estaba dominando, ha cometido una falta de saque que ha dado origen al parcial final de 8-0, con tres tantos de saque de Etxegarai, culminado con un remate atrás de Gaminde.

La mejor final de las tres ha sido la de categoría Promesas en la que Cestau y Garaño han levantado un 12-16 y un 19-21 para imponerse por la mínima. Gran partido de los dos delanteros, el oiartzuarra Oihan Etxeberria y el adunarra Joanes Cestau que han marcado el desarrollo del choque, con nueve tantos para Etxeberria y 12 para Cestau, tres de ellos con el saque, el último para lograr la victoria tras 501 pelotazos y 42 minutos de partido.

Y en Élite masculino Apezetxea y Loza han sido superiores en la segunda mitad de partido a Rekalde y Apeztegia, que comenzaron mandando hasta el 10-8, momento en el que un parcial de 3-14 liderado por el goizuetarra Beñat Apezetxea ha llevado a los azules al triunfo tras 349 pelotazos y 35 minutos de juego. Rekalde, con diez tantos y Apezetxea, con 13, uno de ellos de saque, pusieron el espectáculo.