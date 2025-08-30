Apezetxea, Cestau y Gaminde brillan en las finales de El Antiguo
El delantero de Aduna fue nombrado pelotari con mayor proyección de la 77 edición del torneo
San Sebastián
Sábado, 30 de agosto 2025, 14:54
El 77 Antiguako Pilota Txapelketa ya conoce a sus campeones tras la disputa este sábado de sus finales. Apezetxea y Loza se han impuesto a ... Rekalde y Apeztegia por 22-13 en Élite masculino; Cestau y Garaño se han llevado las txapelas en Promesas masculino ante Etxeberria y Leonet por 22-21 en el partido más emocionante de la jornada; y Etxegarai y Gaminde han remontado ante Zabaleta y Mendiburu para lograr la victoria por 22-20 en Élite femenino. Joanes Cestau, delantero de Aduna, ha sido nombrado como el pelotari con mayor proyección del torneo.
Han sido tres finales tremendamente igualadas y con un muy buen nivel de juego que han sacado chispas a las manos de los pelotazales que han llenado el coqueto recinto donostiarra. Ha alzado el telón la categoría Élite femenino en la que Etxegarai y Gaminde han remontado un adverso 14-20 para imponerse por 20-22. La potencia de Enara Gaminde se ha terminado imponiendo al desparpajo rematador de Goiuri Zabaleta tras más de 42 minutos de juego y 431 pelotazos. Ganaba 14-20 la pareja navarra cuando Zabaleta, que estaba dominando, ha cometido una falta de saque que ha dado origen al parcial final de 8-0, con tres tantos de saque de Etxegarai, culminado con un remate atrás de Gaminde.
La mejor final de las tres ha sido la de categoría Promesas en la que Cestau y Garaño han levantado un 12-16 y un 19-21 para imponerse por la mínima. Gran partido de los dos delanteros, el oiartzuarra Oihan Etxeberria y el adunarra Joanes Cestau que han marcado el desarrollo del choque, con nueve tantos para Etxeberria y 12 para Cestau, tres de ellos con el saque, el último para lograr la victoria tras 501 pelotazos y 42 minutos de partido.
Y en Élite masculino Apezetxea y Loza han sido superiores en la segunda mitad de partido a Rekalde y Apeztegia, que comenzaron mandando hasta el 10-8, momento en el que un parcial de 3-14 liderado por el goizuetarra Beñat Apezetxea ha llevado a los azules al triunfo tras 349 pelotazos y 35 minutos de juego. Rekalde, con diez tantos y Apezetxea, con 13, uno de ellos de saque, pusieron el espectáculo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.