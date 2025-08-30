Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los finalistas posan con sus trofeos y txapelas junto a autoridades y patrocinadores en el frontón de El Antiguo. Iñigo Royo
Pelota

Apezetxea, Cestau y Gaminde brillan en las finales de El Antiguo

El delantero de Aduna fue nombrado pelotari con mayor proyección de la 77 edición del torneo

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 14:54

El 77 Antiguako Pilota Txapelketa ya conoce a sus campeones tras la disputa este sábado de sus finales. Apezetxea y Loza se han impuesto a ... Rekalde y Apeztegia por 22-13 en Élite masculino; Cestau y Garaño se han llevado las txapelas en Promesas masculino ante Etxeberria y Leonet por 22-21 en el partido más emocionante de la jornada; y Etxegarai y Gaminde han remontado ante Zabaleta y Mendiburu para lograr la victoria por 22-20 en Élite femenino. Joanes Cestau, delantero de Aduna, ha sido nombrado como el pelotari con mayor proyección del torneo.

