Los pelotaris acabaron exhaustos tras el esfuerzo por la alta temperatura que había dentro del frontón. DE LA HERA
Pelota-Masters CaixaBank

Altuna e Imaz ganan 22-19 a 40 grados en Azkoitia

Obtienen su tercer punto a costa de Zabala y Mariezkurrena II en un frontón de Azkoitia lleno

Joseba Lezeta

Azkoitia

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:57

Altuna III e Imaz se han reencontrado con el triunfo en el Masters CaixaBank este viernes en el Gurea de Azkoitia, lleno con 750 espectadores, ... al superar 22-19 a Zabala y Mariezkurrena II en un partido condicionado por el calor, con temperaturas próximas a los 40 grados. El público ha premiado con una ovación el esfuerzo de los cuatro pelotaris en hora y cuarto de máximo esfuerzo.

