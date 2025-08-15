Altuna e Imaz ganan 22-19 a 40 grados en Azkoitia

Altuna III e Imaz se han reencontrado con el triunfo en el Masters CaixaBank este viernes en el Gurea de Azkoitia, lleno con 750 espectadores, ... al superar 22-19 a Zabala y Mariezkurrena II en un partido condicionado por el calor, con temperaturas próximas a los 40 grados. El público ha premiado con una ovación el esfuerzo de los cuatro pelotaris en hora y cuarto de máximo esfuerzo.

La emoción ha compensado la falta de brillantez. Y el choque ha alcanzado su punto culminante en el 20-18, tanto de 62 pelotazos culminado por Zabala con una volea dentro del cuadro uno.

Altuna iII e Imaz se acercan a semifinales con el tercer punto, mientras que Zabala y Mariezkurrena II siguen al frente de la clasificación del Masters con ese mismo número de victorias.

en el Serie B, Peña II y Gabirondo resuelven con un aplastante 22-5 el encuentro frente a Senar y Gaskue, flojo e inseguro de principio a fin. Arkaitz Gabirondo pierde la cuenta de los derechazos que ha pegado a placer desde el cuatro. Nada exigido, ha llegado un par de veces al rebote.