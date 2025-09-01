Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ezkurdia y Altuna III, rivales habituales, formarán pareja en San Mateo. F. de la Hera
Pelota

Altuna III y Ezkurdia formarán pareja en San Mateo

Los campeones Peio Etxeberria y Rezusta se enfrentarán en la previa de un torneo con seis parejas divididas en dos grupo

Bruno Parcero

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:50

La feria de San Mateo que comienza el 19 de septiembre y finalizará el 28 del mismo mes repetirá el formato del pasado año con ... seis parejas divididas en dos grupos y dos eliminatorias previas, siendo la principal novedad respecto a la pasada edición el torneo Serie B que se jugará en idéntico formato. Destacan la pareja que formarán Altuna III y Ezkurdia, la presencia de Zubizarreta III formando binomio con su vecino Albisu y la presencia por tercer año consecutivo del dúo Zabala-Zabaleta, subcampeón de las dos últimas ediciones. No repiten los campeones Peio Etxeberria-Rezusta, que tendrán otros acompañantes y que se enfrentarán en una de las dos previas del torneo que cierra el verano, mientras que Elordi e Imaz disputarán el torneo Serie B donde el irundarra de 19 años Unai Amiano se estrenará en una gran cita dos días después de su debut como profesional en el frontón Uranzu.

