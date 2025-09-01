Altuna III y Ezkurdia formarán pareja en San Mateo

La feria de San Mateo que comienza el 19 de septiembre y finalizará el 28 del mismo mes repetirá el formato del pasado año con ... seis parejas divididas en dos grupos y dos eliminatorias previas, siendo la principal novedad respecto a la pasada edición el torneo Serie B que se jugará en idéntico formato. Destacan la pareja que formarán Altuna III y Ezkurdia, la presencia de Zubizarreta III formando binomio con su vecino Albisu y la presencia por tercer año consecutivo del dúo Zabala-Zabaleta, subcampeón de las dos últimas ediciones. No repiten los campeones Peio Etxeberria-Rezusta, que tendrán otros acompañantes y que se enfrentarán en una de las dos previas del torneo que cierra el verano, mientras que Elordi e Imaz disputarán el torneo Serie B donde el irundarra de 19 años Unai Amiano se estrenará en una gran cita dos días después de su debut como profesional en el frontón Uranzu.

El Grupo A estará compuesto por los binomios Altuna III-Ezkurdia, Zabala-Zabaleta y el ganador de la previa que el día 19 enfrenta en el Adarraga a Artola-Salavererri II contra Zubizarreta III-Albisu.

En el Grupo B formarán Jaka-Iztueta, Larrazabal-Mariezkurrena II y el ganador de la previa del día 20 juegan Darío-Rezusta frente a Peio Etxeberria y Martija.

Serie A GRUPO A Altuna III-Ezkurdia

GRUPO B Jaka-Iztueta

Los primeros de cada uno de los grupos se enfrentarán en la final del día 28 (17.30).

El torneo Serie B, que se estrena este año con idéntico formato que el Serie A, tendrá en el Grupo A a las parejas Elordi-Gabirondo, Murua-Bikuña y el vencedor de la previa entre Agirre-Ugartemendia contra Alberdi II-Aranguren.

En el Grupo B formarán los dúos Senar-Eskiroz, Amiano-Imaz y el ganador de la previa entre Salaberria-Eskuza y Expósito-Gaskue.

El sábado 27 (17.30 h.) está programado el Desafío Urzante con 1.000 botellas como premio y tres partidos del cuatro y medio, por parejas e individual.